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Yıllık yatırımcı rehberi (4)

Tacirler Portföy Değişken Fon, yüzde 128,51 getiriyle geçen yıl en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.

01.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:00 Yıllık yatırımcı rehberi (4)
Tacirler Portföy Değişken Fon, yüzde 128,51 getiriyle geçen yıl en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 61,14 yükselişle 2019'un en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde 2019'un en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Yıllık Getiri (%)
Yatırım Fonu Yıllık Kazandıranlar
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,030916 128,51
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,064376 79,76
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031173 76,26
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059334 75,90
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,000192 74,92
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,077539 73,20
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,165109 70,02
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,747365 63,17
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,946347 59,89
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092207 58,50
Emeklilik Fonu Yıllık Kazandıranlar
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021482 61,14
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030851 60,52
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014224 54,01
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,079121 49,2
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020502 48,47
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073342 48,25
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034289 47,51
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024637 47,24
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079753 43,93
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,061793 43,02

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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