Yılmaz: "Balıkesir İçin Yatırım ve Atılım Dönemi"

Seçim çalışmalarına Ayvalık ilçesinde devam eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz , hiçbir zaman bahane üretip çaresizlik siyaseti yapmayacaklarını kaydederek, "Desteklerinizden dolayı mahcup olmayacağınız 5 yıl sözü veriyorum" dedi.Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, seçim çalışmalarına Edremit ve Ayvalık ile devam etti. Edremit Akçay 'da Sarıkız Meydanını dolduran Edremitli hemşehrilerine seslenen Yücel Yılmaz, Edremit'in her şeyi ile bir marka olduğunu ve bu markayı dünyaya duyuracaklarını söyledi. Hiçbir zaman bahane üretip çaresizlik siyaseti yapmayacaklarını vurgulayan Yılmaz, "Bizlere verdiğiniz destekten dolayı mahcup olmayacağınız bir 5 yıl sözü veriyorum" dedi. Edremit'in ardından Ayvalık Altınova 'da 2 bin civarında vatandaşa seslenen Yücel Yılmaz, "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz Altınova'mıza, Ayvalık'ımıza, Balıkesir'imize hizmet etmek için çıktık bu yola. Ekonomiyi, turizmi kalkındıracak, insanımıza iş ve AŞ imkanı sunacak çok projemiz var" açıklamasında bulundu.Yılmaz, Esnaf ziyareti yaptıAK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir , AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam , Cumhur İttifakı MHP Edremit Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç ile birlikte Akçay Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz sonrasında ise Sarıkız Meydanı'nda miting yaptı. Meydanı dolduran Edremitlilere seslenen Yücel Yılmaz, "İnsanımız için, yaşlılarımız için, çocuklarımız için kısacası geleceğimiz için AK Belediyeciliğin bir an önce Edremit'e dokunması gerekiyor" dedi. Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğu söyleyen Yücel Yılmaz, "Tuncay Başkanım ile biz Edremit'in ekonomisi güçlensin istiyoruz. Edremit'in işsizlik sorunu olmasın istiyoruz. Edremit'teki esnaf kardeşlerim, 12 ay boyunca turizmin getireceği hareketlilikten yararlansın istiyoruz" açıklamasında bulundu.Yılmaz, "Edremit her şeyi ile marka"Edremit'in her şeyi ile bir marka olduğunu kaydeden Yücel Yılmaz, "1980'den 1994'e kadar olan dönemde Edremit turizmin merkeziydi. Biz Edremit'in eski günlerine döndürecek bir çok proje hazırladık. Havaalanı, Kazdağları , zeytini, temiz denizi ve insanı ile burada 12 ay boyunca turizmi canlandıracağız. Biz bahane üretecek, çaresizlik siyaseti yapacak insanlar değiliz. Tuncay başkanım ile 1,5 yıl içerisinde Edremit'in sokaklarını ışıl ışıl prestij hale getireceğimizin sözünü veriyoruz" dedi.Yılmaz, "Bahane üretmeyecek çaresizlik siyaseti yapmayacağız"Edremit'te Eylül ayında doğalgazın geleceğinin müjdesini veren Yücel Yılmaz, "Edremit'in trafik ve otopark sorununu hızlı bir şekilde çözeceğiz. Edremit'te yaşayan vatandaşlarımızın trafikten etkilenmeyip hızlı bir şekilde ulaşımlarını sağlayacak yan yol ve kavşak projelerimizi kısa sürece içerisinde hayata geçirecek, zeytin üreticisinin her daim yanında olacağız. Aile bütçesine katkı sağlamak isteyen engelli ve emekli vatandaşlarımıza iş ve AŞ kapısı açacağız" dedi. "Biz insanımıza değer veriyoruz" diyen Yücel Yılmaz, hiçbir zaman bahane üretip çaresizlik siyaseti yapmayacaklarını kaydederek, "Bizlere verdiğiniz destekten dolayı mahcup olmayacağınız bir 5 yıl sözü veriyorum" dedi.Edremit programının ardından Ayvalık'a geçen Yücel Yılmaz, büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı. Cumhur İttifakı MHP Ayvalık Belediye Başkan Adayı Nazmi Başaran ile birlikte Altınova'da yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen mitinge AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş , MHP İl Başkanı Orhan Dereli , MHP ve AK Parti İlçe Başkanları katıldı.Her şeyiyle 10 yıldızlı bir şehir hayal ettiklerini ifade eden Yücel Yılmaz, "Şehrimiz insanıyla, ekonomisiyle, altyapısıyla güçlensin istiyoruz. Büyükşehir bir medeniyet projesi; şehirleşme, sanayi turizm atılımları için önemli bir unsur. Biz dersimize çalıştık. Ayvalık benim nazarımda sadece Balıkesir'in değil, sadece Türkiye 'nin dünyanın incisi. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz Altınova'mıza, Ayvalık'ımıza, Balıkesir'imize hizmet etmek için çıktık bu yola. Ekonomiyi, turizmi kalkındıracak çok projemiz var" açıklamasında bulundu.İnsanı esas alan, Balıkesir'in ve Türkiye'nin geleceği için projeler geliştirdiklerini belirten Yücel Yılmaz, "Mutlulukla işbilirliği bir araya getireceğiz. Bizim hiç kimsenin sosyal hayatına müdahale etmemiz gibi bir lüksümüz yok. Herkesin zenginleştiği, herkesin kendisini iyi ifade edebildiği, turizm şartlarına da uygun iyi bir altyapı hazırlayıp doğal bir Ayvalık oluşturacağız" dedi.Yılmaz, "Ayvalık doğru tercihi yapacaktır"Önümüzdeki 5 yılın Balıkesir için yatırım ve atılım zamanı olacağını kaydeden Yücel Yılmaz, "Biz hizmet için geliyoruz. Biz üreticimizi de çiftçi kardeşimizi de destekleyeceğiz. Artık dünyada ülkeler değil şehirler yarışıyor. Allah'ın izniyle bu yarışta biz de Ayvalık diyeceğiz, Balıkesir diyeceğiz. Biz Cumhuriyet şehri Balıkesir'in ve Ayvalık'ın doğru tercihi yapacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu. Yücel Yılmaz ve beraberindekiler mitingin ardından Cumhur İttifakı Altınova Seçim Bürosunun açılışını yaptı.