Yılmaz Berki Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Van Tuşba belediye başkan adayı olan Yılmaz Berki isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Van Tuşba ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Yılmaz Berki isimli HDP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde HDP Van Tuşba adayı Yılmaz Berki kimdir? HDP Van Tuşba adayı Yılmaz Berki yüzde kaç oy aldı?

Yılmaz Berki Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Van Tuşba belediye başkan adayı olarak gösterilen Yılmaz Berki Tuşba ilçesinde % 52,93 oranında oy almıştır. Tuşba ilçesinde % 52,93 oranında oy olan Yılmaz Berki adlı HDP adayı toplamda 33.114 adet oy sayısına ulaştı.

Yılmaz Berki Kimdir?

Yılmaz Berki, 1972 yılında Van'da doğdu. İlk orta liseyi Van'da okuyan Berki, Bolu Abant İzzet Baysal Universitesi Kamu Yönetimini bitirdi. Uzun yıllar Van İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalıştı. Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasında (SES) Şube yöneticiliği ve şube başkanlığı görevlerinde bulunan Berki, Van Büyükşehir Belediyesi'nde Sağlık İşleri Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 2017 yılında KHK ile ihraç edilen Berki evli ve üç çocuk babası.

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