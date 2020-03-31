Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yılmaz: "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz"

Yıldırım Belediyesi, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan gıda kolilerini evlere teslim ediyor.

31.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:37
Yılmaz:
Yıldırım Belediyesi, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan gıda kolilerini evlere teslim ediyor.

Geçen hafta 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan ilçe sakinlerine sıcak yemek desteğinde bulunan Yıldırım Belediyesi, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalmaya devam ediyor. Belediye, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için hayırseverler ile hazırladığı gıda kolilerini evlere teslim ediyor. Hazırlanan gıda kolilerinde pirinç, bulgur, mercimek, nohut, makarna, şehriye gibi bakliyat ürünlerinin yanında şeker, çay, salça, zeytin, un, yağ, reçel, tuz gibi temel gıda maddelerinden oluşan 15 farklı çeşitte toplam 10 kiloluk ürün bulunuyor. Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde hazırlanan koliler, araçlarla talepte bulunan sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediliyor.

İhtiyaç sahiplerine yardım eli

Koronavirüs tedbirleri dahilinde bir yandan temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ve ihtiyaç sahiplerine gıda desteği verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Yıldırım Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece 65 yaş üstü ve kronik hastalarımıza değil ihtiyaç sahibi ailelerimize de yardım elimizi her daim uzatıyoruz. Sıcak yemek, gıda ve ekmek dağıtımı noktasında Yıldırımlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olarak bütün hayırseverlerimizle işbirliği içerisinde hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerinin sıkıntısını gidermeye gayret gösterdiklerini belirten Oktay Yılmaz, "Biz de Yıldırım Belediyesi olarak cumhurbaşkanımızın çağrısına ses veriyoruz. Sadece 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız değil ihtiyaç sahibi bütün hemşehrilerimizin sıkıntısını gidermeye çalışıyoruz. Sadece kuru gıda sağlama noktasında değil evlerinde yemek yapamayan büyüklerimiz için aşevimiz de onların hizmetinde. Her gün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Yine büyüklerimizin diğer ihtiyaçlarını gidermeleri ve alışverişlerini yapma noktasında elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Biz bize yeteriz, biz Yıldırım'a yeteriz diyoruz. Bu uygulamadan istifade etmek isteyen ihtiyaç sahibi, 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimiz ile kronik hastalığı bulunan hemşehrilerimizin, '444 16 02'yi arayarak Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi'mize taleplerini iletmeleri kafi" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Yıldırım, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Yılmaz: 'Biz büyük ve güçlü bir aileyiz' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı Haberler
Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı
Çin’in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor Haberler
Çin'in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı Haberler
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir Haberler
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL’lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Haberler
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır Haberler
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır
MHP’li Enginyurt’tan ’Genel başkan’ gafı! Takipçileri uyarınca sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi
Hindistan’da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:00: Koronavirüs şüphesiyle tedavi görürken ölen kadın toprağa verildi - Haber 15:00: flaş - Haber 15:00: Damat ve gelinlik yerine tulumlarını giyip mutluluğa 'evet' dediler - Haber 15:00: Pınarbaşı Belediyesinden sağlık çalışanlarına destek - Haber 15:00: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haber 14:22: Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı - Haber 14:01: Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak - Haber 13:01: Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum - Haber 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber