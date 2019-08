Yılmaz: "Bölge halkımızın yanındayız"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Salıpazarı ve Terme ilçesinde büyük bir afet yaşandığını ve devletin, kendilerinin her zaman vatandaşların yanında olduğunu söyledi.Yılmaz, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde etkili olan sağanak sonrasında oluşan sel ve heyelan bölgelerinde incelemelerde bulundu. Salıpazarı ilçesindeki çalışmaların ardından Yılmaz, köprüden geçmeye çalışırken sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Ahmet Yıldız ile heyelanda göçük altında kalıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Bilal Arslan'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.Terme ilçesindeki çalışmaları incelediSalıpazarı'nın ardından Terme ilçesine geçen Yılmaz, Terme Kaymakamı Mehmet Parlak, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve diğer kamu görevlilerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yıkılan köprü ve sele maruz kalan bölgeleri inceleyen Yılmaz, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yılmaz, yıkılan Cumapazarı Köprüsü'nde sel sularına düşerek yaralanan baba ve oğlu Mehmet ile Mustafa Kavak'ı da ziyaret etti."Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu"Sağanağın hemen ardından devletin tüm ilgili kurumlarının vakit kaybetmeden anında müdahalede bulunarak çalışma başlattığını ifade eden Yılmaz, Salıpazarı ve Terme ilçesinde büyük bir afet yaşandığını ve devletin, kendilerinin her zaman vatandaşların yanında olduğunu söyledi. Yaraların kısa sürede sarılması, ek önlemlerin alınması için yoğun bir çalışmanın devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Tüm hemşehrilerimize yeniden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Afette en büyük acımız iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesi oldu. Maddi hasarlar bir şekilde telafi edilir ama can kayıplarımız yüreğimizi yaktı. Yoğun yağış bilgisinin geldiği andan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız bölgede büyük bir çalışma gerçekleştirdi. Halen yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Halkımızla el ele vererek bu yaralarda kısa sürede sarılacaktır. Bizler halkımızla biriz, yanlarındayız" dedi.Yılmaz, daha sonra Çarşamba ilçesinin yüksek kesimlerinde sağanağın etkili olduğu bölgeleri de inceledi. Ayrıca, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman da bölgede incelemelerde bulundu. - SAMSUN