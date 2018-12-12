CHP Eskişehir Belediye Başkan Adayı Yılmaz Büyükerşen Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP, Eskişehir Belediye Başkan adayını belirledi. Eskişehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen oldu. Peki, Yılmaz Büyükerşen kimdir?

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

Büyükerşen, 1936 yılında Eskişehir'de doğdu. 1962 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazarlık, karikatüristlik ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Oda tiyatrosunun ve belediye tiyatrosunun kuruluşunu sağladı. 1962 yılında, Akademinin Maliye Kürsüsüne asistan oldu. 1966 yılında Doktor, 1968 yılında Doçent olan Büyükerşen, 1973 yılında Profesörlüğe yükseldi.

TÜRKİYE'DE İLK RENKLİ TV SİSTEMİNİ KURDU

Yılmaz Büyükerşen,1976 yılında Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi Başkanlığına seçildi ve 1980 yılında başkanlık süresi dolunca tekrar akademi başkanlığına getirildi. Eskişehir'de, Akademi'ye TV verici istasyonu ile siyah-beyaz eğitim stüdyolarını, ardından Türkiye'de ilk renkli TV sistemini kurdu. 1971'de İletişim Teknolojisinin eğitimde kullanılmasına ve Uzaktan Öğretim ile buna ilişkin, yöntemlerin Açıköğretim Modeli şeklinde, Türk Eğitim sisteminde yer almasına ilişkin olarak başlattığı çalışmalar YÖK Kanunu ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile ülke çapında ve Batı Avrupa'nın 6 ülkesi, Kuzey Kıbrıs'taki Türkler için uygulamaya konuldu.

RADYO VE TELEVİZYON YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI YAPTI

1982 yılında Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, döneminin son bulmasının ardından 1987 yılında ikinci kez Cumhurbaşkanı tarafından Rektörlüğe atandı. Aynı zamanda "Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu" üyeliği ve 2 dönem kurulun başkanlığını yürüttü, 1993 yılında Yüksek Kurul yerine RTÜK Kanununun çıkarılması ile görevinden ayrıldı.

ANITKABİR'DEKİ ATATÜRK MUMYA HEYKELİNİ YAPTI

Türkiye'nin ilk "Sinema ve Televizyon Okulu'nun kuruluşunu da Eskişehir'de gerçekleştiren Büyükerşen, rektör olduktan sonra sanat etkinliklerini "Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksek Okulu", "İletişim Bilimleri Fakültesi", "Devlet Konservatuvarı" ve "Edebiyat Fakültesi" adı altında kurumlaştırdı. Heykel sanatı ile uğraşan belediye başkan adayı, Atatürk'ün doğumunun 100. yılının kutlandığı 1981 yılında Eskişehir'in 100 köyüne büst hediye etti. Ayrıca, Türkiye'de "balmumu mumya heykel" yapımında tek isim olan Büyükerşen, Anıtkabir Müzesi'nde sergilenen Atatürk Mumya heykeli ile II.TBMM binasındaki mumya heykeller ve Makedonya Manastır Askeri İdadi Müzesi'ndeki "17 yaşında Atatürk" mumyası kendisine aittir.

EĞİTİM PARKLARININ KURULUŞUNDA YER ALDI

1992 yılında tekrar rektörlüğe atanan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in bu görevi, kanundaki bazı değişiklikler nedeniyle son buldu. "Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı" Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı ve bütün Türkiye'de "Çağdaş Halkevleri ve Köy Enstitüleri Modeli" diye nitelendirilen "Eğitim Parkları" ve "Semt Eğitim Birimleri"nin kuruluş çalışmalarını sürdürdü. 18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP listesinden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyon Başkanı olan Prof. Dr. Büyükerşen, evli ve iki çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP'den Eskişehir Belediye Başkan adayı oldu.