Yılmaz Büyükerşen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı Yılmaz Büyükerşen oldu. CHP adayı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Eskişehir büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı Yılmaz Büyükerşen ile ilgili seçim sonuçları ve Eskişehir büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı Yılmaz Büyükerşen oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Eskişehir büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Eskişehir aday yarışı ve Eskişehir seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Eskişehir Seçim Bilgileri

Eskişehir büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.227 olduğu belirlendi.

Eskişehir büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.227 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Eskişehir büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Eskişehir büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 651.738 olduğu belirlendi.

Eskişehir büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 560.763 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yılmaz Büyükerşen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir yarışında % 52,28 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Yılmaz Büyükerşen toplamda 285.588 adet oy sayısına ulaştı.

Yılmaz Büyükerşen Kimdir?

Öğrencilik yıllarında çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazarlık, karikatüristlik ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1982 yılında Yükseköğretim Kanunu ile üniversitelerin yeniden düzenlenmesini takiben, Cumhurbaşkanı tarafından Anadolu Universitesi Rektörlüğü'ne getirilen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, döneminin bitiminde 1987 yılında Cumhurbaşkanı tarafından ikinci kez rektörlüğe atandı. Bu görevinin yanı sıra, 'Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu' üyeliği ve 2 dönem Başkanlığını yaptı, 1993 yılında Yüksek Kurul yerine RTUK Kanununun çıkarılması ile görevinden ayrıldı.18 Nisan 1999 seçimlerinde, DSP listesinden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Büyükerşen, o dönemden bu yana görevini sürdürüyor. Yılmaz Büyükerşen evli ve iki çocuk, iki torun sahibidir.

CHP Eskişehir büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.