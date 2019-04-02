Yılmaz Çoşgun Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KOCAELİ KANDIRA belediye başkan adayı olan Yılmaz Çoşgun isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KOCAELİ KANDIRA ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Yılmaz Çoşgun isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KOCAELİ KANDIRA adayı Yılmaz Çoşgun kimdir? BTP KOCAELİ KANDIRA adayı Yılmaz Çoşgun yüzde kaç oy aldı?

Yılmaz Çoşgun Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KOCAELİ KANDIRA belediye başkan adayı olarak gösterilen Yılmaz Çoşgun KANDIRA ilçesinde % 0,36 oranında oy almıştır. KANDIRA ilçesinde % 0,36 oranında oy olan Yılmaz Çoşgun adlı BTP adayı toplamda 114 adet oy sayısına ulaştı.

KOCAELİ KANDIRA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.