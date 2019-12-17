Haberler » Güncel » Yılmaz'dan Mersin'de iki müjde - Haber

Yılmaz'dan Mersin'de iki müjde

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin Otizm Gündüzlü Bakım Merkezi ve Mersin Çocuk Evleri Sitesi'nin 2020 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.

17.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:20Yılmaz'dan Mersin'de iki müjde

AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin Otizm Gündüzlü Bakım Merkezi ve Mersin Çocuk Evleri Sitesi'nin 2020 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.


Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Mersin Otizm Gündüzlü Bakım Merkezi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 530 bin TL ödeneğin onaylandığını belirterek, "Toroslar ilçesinde açılacak olan ve 60 kişi kapasite ile alanında örnek uygulama olması planlanan ülkemizin ilk Otizm Gündüzlü Bakım Merkezi, otizmli bireylerin yaşam memnuniyetini arttırmasının yanı sıra, ailelerin de yükünü hafifleten bir hizmet modeli olacaktır. Yine ilimizde 72 çocuk kapasiteli Mersin Çocuk Evleri Sitesi, 2020 yılı yatırım programına alınmıştır. Talebimizi uygun görün bu hizmetleri Mersin'e kazandıran Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN


Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:46 Başkan Özkan, saha çalışmalarını yerinde inceledi - Haber
15:46 Tu¨rkiye'nin Gelecegˆi I·c¸in Suriyeliler Geri Do¨nmeli Mi? - Haber
15:46 CHP'li Urla Belediye Bas¸kanı FETO¨'den Tutuklandı - Haber
15:41 Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 20 yaralı - Haber
15:40 Canik'te sokak kedileri yuvalarına kavuştu - Haber
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Haber
14:02 İşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
17.12.2019 15:48:53