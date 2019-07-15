15.07.2019 11:52
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Yılmaz, doğalgaz protokolünü imzaladı

Yılmaz, doğalgaz protokolünü imzaladı

Lapseki Belediyesi ile AKSA Çanakkale Doğalgaz Dağıtım Şirketi arasında eksik kalan protokol imzalandı.

Lapseki Belediyesi ile AKSA Çanakkale Doğalgaz Dağıtım Şirketi arasında eksik kalan protokol imzalandı.

Lapseki Belediyesi ek hizmet binasında, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile AKSA Çanakkale Doğalgaz Dağıtım Şirketi Müdürü Çağdaş Adıbelli tarafından karşılıklı imzalar atıldı. Yılmaz konu ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, "Lapseki'de doğalgazı eksik kalan mahallelerimizde 2019 yılı içerisinde çalışmaların başlaması ve en kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Böylece hem vatandaşlarımızın talepleri karşılanmış olacak, hem de hava kirliliği azalacak" dedi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Çanakkale, Lapseki, Güncel

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