Yılmaz Durdu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AYDIN SULTANHİSAR belediye başkan adayı olan Yılmaz Durdu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN SULTANHİSAR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Yılmaz Durdu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AYDIN SULTANHİSAR adayı Yılmaz Durdu kimdir? BTP AYDIN SULTANHİSAR adayı Yılmaz Durdu yüzde kaç oy aldı?

Yılmaz Durdu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AYDIN SULTANHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Yılmaz Durdu SULTANHİSAR ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. SULTANHİSAR ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Yılmaz Durdu adlı BTP adayı toplamda 14 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN SULTANHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.