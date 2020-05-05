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Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz

Acun Ilıcalı, bugün yayınlanacak olan ada konseyinde köpeği ölen Ersin'e kötü haberi vermekten vazgeçti. Ilıcalı, yaptığı canlı yayında Yılmaz Erdoğan'ın kendisini aradığını ve 'İkilemdeyiz, söylersek adamı orada kaybedebiliriz' dediğini söyledi.

05.05.2020 08:00 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:11

Survivor 2020'nin gözde yarışmacılarından Ersin Korkut'un yıllardır gözü gibi baktığı köpeği hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı, ailenin isteği doğrultusunda yarışmada sık sık köpeğinden bahseden ve her fırsatta Mes'i çok özlediğini söyleyen Korkut'a kötü haberi verecekti. Ancak Ersin Korkut'un akrabası Yılmaz Erdoğan, Ilıcalı'yı arayarak bu haberi şimdi vermemesini rica etti.

"KÖPEĞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ ERSİN'E SÖYLEMELİYİZ"

Geçtiğimiz gün canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, Ersin'in ailesinden talep geldiğini ve eleme konseyinde kötü haberi vereceklerini söyleyerek şunları anlatmıştı: "Ersin'in ailesinden bize bir talep geldi. İletişim oyunlarında yalan söylemek zorunda kaldıkları için köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Salı günü konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin'e söylemeliyiz."

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin' köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz

"SÖYLERSEK ADAMI ORADA KAYBEDEBİLİRİZ"

Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından usta komedyen Yılmaz Erdoğan devreye girdi. Survivor Panorama programına Dominik'ten bağlanan Acun Ilıcalı, kötü haberi vermekten vazgeçtiklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Sevgili Yılmaz Erdoğan aradı beni. Ersin için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz tabi. Yılmaz Erdoğan 'İkilemdeyiz. Söylersek adamı orada kaybedebiliriz' dedi. 'Sen ne diyorsun' diye bana sordu, 'Siz ne derseniz o' dedim. Çünkü hiç karşılaşmadığımız bir durum. Şuan için erteledik, konseyde köpeğinin öldüğünü söylemedik Ersin'e. Ailesinde tam bir mutabakat olması lazım. Bana ailesi 'söyle' dedi ama Yılmaz Erdoğan da Ersin için ne kadar değerli biliyorsunuz, o da 'söyle' derse o zaman açıklarım. Ben söylemeye çok da meyilli değilim açıkçası ama herkes hem fikir olursa söylerim."

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin' köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz

AİLESİ YALAN SÖYLEMEK ZORUNDA KALDI

Köpeği Mes'i çok sevdiğini ve özlediğini söyleyen Ersin Korkut, geçtiğimiz haftalarda iletişim ödülünde de köpeğini sormuş ve ağabeyi de gerçeği söyleyememiş "Mes iyi, Mesut onunla ilgileniyor" demişti.

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı’yı aradı: Ersin’in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Etiketler: Acun Ilıcalı, Magazin, Haber

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