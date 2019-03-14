Yılmaz Erdoğan, Babasının Tabutu Başında Fenalaşan Ali'yi Teselli Etti

Sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, önceki gün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Çika'nın cenazesi bugün İzmir'de defnedilecek.
Çiftin oğulları Ali ise babasının tabutunun başında ayakta durmakta güçlük çekti. Ali'yi ise çifti yakın dostları Yılmaz Erdoğan sakinleştirdi.
BABASININ TABUTUNU GÖRÜNCE AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu pikap kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanacağı camiye getirildi. Annesi Akbağ ile gelen taziyeleri kabul eden Ali, babasının tabutunun başına gelince ayakta durmakta güçlük çekti.
YILMAZ ERDOĞAN TESELLİ ETTİ
Yakın dostu Demet Akbağ'ı bu zor gününde yalnız bırakmayan Yılmaz Erdoğan, çiftin oğulları Ali'yi koluna girerek teselli etti.
Zafer Çika, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Magazin, Güncel