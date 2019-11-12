Yılmaz Erdoğan, canlı yayında Şeyma Subaşı'nın mesaj attığı Acun Ilıcalı'yı tiye aldı

Televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda kendi kanalında yayınlanan magazin programına konuk oldu. Şeyma Subaşı, canlı yayında telefonunda bir video izleten Acun Ilıcalı'ya mesaj atınca sosyal medyanın diline düştü. Ilıcalı ile Subaşı arasında yaşanan mesaj krizini son olarak Yılmaz Erdoğan ve ekibi tiye aldı.

"CANLI YAYINDA TELEFON GÖSTERMEMEK LAZIM"

Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, bir oyununda Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesajı konu edindi. Programın alt yapı ekibi tarafından ti'ye alınan o mesaj sonrasında yorumda bulunan Yılmaz Erdoğan, bu konunun sahneye taşınması karşısında şunları söyledi: "Arkadaşımız… Ama mesajın geldiği zamanlama talihsizlik, şakasını yapmamaya imkan yok yani. Böyle bir zamanlama olur mu ya? Yoksa aile içinde bir şey. Hiçbirimizi ilgilendirmez. Özel bir konu da canlı yayına şey olmasaymış. Başka bir sürü mesaj gelme ihtimali var insanlık hali bu. Canlı yayında telefon göstermemek lazım."

ŞEYMA'NIN SÖZÜNE GÖNDERME YAPTILAR

Ekibin oyununda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' kitabında yer alan 'Herkesi mutlu edemezsin sen pizza değilsin' sözleri oldu.