Yılmaz: "Gönen'in Yeni Kimliği Sanayi ve Teknoloji"

Kaynak: İHA

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Gönende çalışmalarına devam etti.Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Gönen'in Gündoğan Mahallesi'nde yaptığı mitingde, "Kuzeyin yıldızlarından birisi olan Gönen, sanayi ve teknoloji kimliği üstlenecek. Gönen Deri OSB büyüyecek, Gönen'de termal turizm otellerini geliştireceğiz ve yeni otellerin açılmasını sağlayacağız. Doğa turizmi aksında olan Gönen sağlık turizminin de ülke çapında turizm merkezlerinden birisi olacak. Gönen kalkınmaya devam edecek" dedi.Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Cumhur İttifakı Gönen Belediye Başkan Adayı Erdinç Odabaşı ile birlikte Gönen'in Gündoğan Mahallesi'nde halka seslendi.Yılmaz, "Gönen'e yatırım yağacak"2009 yerel seçimlerinde Balıkesir'de 6 ilçeyi kaybettiklerini ve bir çok vatandaşın hemen ertesi gün çok pişman olduklarına dikkat çeken Yücel Yılmaz, "5 sene Balıkesir merkezde yatırım olmadı. Gönen'de AK Partili Belediyemiz güzel işler başarmış. Gönen'in merkezinde geziyorum her yer şıkır şıkır olmuş. Elbette eksikleri var. Eksikliklerimizi el birliği ile gidereceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nde, Gönen'de tüm ilçelerimizde çok iddialıyız. Allah'ın izniyle biz Gönen'e hizmet yağdıracağız. 10 Yıldızlı Projelerimizle biz geliyoruz. Erdinç kardeşimize sahip çıkın bize sahip çıkın diyoruz. Cumhur İttifakı bu memleketin yüzünü güldürecek" dedi.Kuzeyin yıldızlarından birisi olan Gönen 'in Sanayi ve teknoloji kimliği üstleneceğini söyleyen Yılmaz, "Gönen Deri OSB büyüyecek, Gönen kalkınmaya devam edecek. Gönen'de termal turizm otellerini geliştireceğiz ve yeni otellerin açılmasını sağlayacağız. Doğa turizmi aksında olan Gönen sağlık turizminin de ülke çapında turizm merkezlerinden birisi olacak" dedi.Yılmaz, "Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet"Balıkesir'in, yaşayan herkesin mutlu olduğu, yaşamaktan gurur duyduğu bir şehir olması için tevazu, samimiyet ve gayret ile çalışacaklarını vurgulayan Yılmaz, "İmardan altyapıya, harcamadan kaynak bulmaya, eğitimden sosyal belediyeciliğe, spordan kentleşmeye,ekonomiden kültüre bütün belediyecilik hizmetlerimizi yaparken bizi biz yapan değerlerimizi gözeterek hareket edeceğiz. Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, eşit işe eşit muamele, öngörülebilirlik konulmuş/ koyulacak kurallara uymak ve bu kuralları, kayırmacılık yapmadan herkese eşit uygulamak, karşısındaki ile empati yapabilmek yani halden anlamak gibi değer ve davranışlar, milli ve manevi değerlerimizin, örf ve adetlerimizin olmazsa olmazlardır. Modern dünyanın gereği olarak düzenlediğimiz kadın ve çocuk hakları, çevre haftası, hayvan hakları gibi özel gün ve haftalar, esasında örf, adet ve inanç sistemimizin içinde yer alan insanı insan yapan değerlerdir" dedi.Yılmaz, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne aldatan ne aldanan olacağız" ilkesini icraatlarımızın temeli yaptığımız zaman doğru, dürüst ve hakkaniyetli bir yönetim sunmuş olacağız. "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisi şerif ile 'İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın' atasözümüzü ilke edineceğiz. "Yaratılanı severim Yaratandan ötürü" sözünü ilke edinerek herkese eşit yaklaşarak, insanların da hayvanların da üzerimizde hakkı olduğunu bilerek icraat yapacak, projeler üreteceğiz. Hazreti Ömer kadar adaletli olmanın derdinde iseniz, konulmuş ve konulacak bütün kurallara önce siz riayet edersiniz, belediyeniz de yapılacak işleri ve projeleri hakkıyla yapabilir; imar durumunuzu adaletle planlayabilirsiniz. Böylece herkes nereye nasıl bir yapı yapıp ne kadar kazanacağını bilerek gayrimenkulünü alır satar, istismar ve rüşvet ortadan kalkar. Biz bu şuurla yolumuza yürüyeceğiz."Mitinge Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, 20, 21 ve 22. Dönem Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün, Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, Ak Parti Gönen İlçe Başkanı Merve İncük İşgüden, MHP İlçe Başkanı Hasan Akgün, AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Zahid Bayram ve çok sayıda AK Parti sevdalısı vatandaş katıldı. - BALIKESİR