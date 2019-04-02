Yılmaz Gümüştekin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL SULTANGAZİ belediye başkan adayı olan Yılmaz Gümüştekin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL SULTANGAZİ ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Yılmaz Gümüştekin isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL SULTANGAZİ adayı Yılmaz Gümüştekin kimdir? BTP İSTANBUL SULTANGAZİ adayı Yılmaz Gümüştekin yüzde kaç oy aldı?

Yılmaz Gümüştekin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL SULTANGAZİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Yılmaz Gümüştekin SULTANGAZİ ilçesinde % 0,20 oranında oy almıştır. SULTANGAZİ ilçesinde % 0,20 oranında oy olan Yılmaz Gümüştekin adlı BTP adayı toplamda 582 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.