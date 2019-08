Yılmaz: "Her bir vatandaşımızın sesine kulak veriyoruz"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede çalışmalarını sürdürüyor.23 Ağustos'ta Salıpazarı ve Terme ilçelerinde sağanak sonrasında sel ve taşkınlar meydana geldi. Salıpazarı ilçesinde iki vatandaş hayatını kaybederken, her iki ilçede çok sayıda ev, iş yeri ve tarım arazileri sular altında kaldı. Yaraların sarılması için çalışmalar halen devam ederken AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, bölgede incelemelerini sürdürüyor. İlgililerle sel bölgelerini gezen Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşları dinledi.Terme ilçesinde Belediye Başkanı Ali Kılıç ve kamu görevlileriyle büyük hasarın oluştuğu dere yatakları, cadde ve sokakları, tarım arazilerini gezen Yılmaz, özellikle vatandaşlarla konuşarak talep ve önerilerini aldı."Üreticileri dinledi"Özellikle selin ardından birçok tarım arazisi ve fındık bahçeleri zarar gördü. Milletvekili Yılmaz, fındık üreticileri ve çiftçilerle görüştü. Selde kurtarabildikleri fındıklarını kurutmaya çalışan üreticileri ziyaret eden Yılmaz, "Fındık ve tarım bölgemizde önemli bir geçim kaynağı, ekonomimize de büyük katkıları var. Terme'de yaşanan selin ardından zarara uğrayan üreticilerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaşadıkları sıkıntıları yerinde gördük, taleplerini dinledik. Her zaman üreticimizin yanındayız" diye konuştu."Çalışmalar aksamadan devam ediyor"Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın da eşlik ettiği incelemelerde açıklamalarda bulunan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Selin ardından çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bizler de bölgede halkımızın yanındayız. Çalışmaları yakından takip ediyor, vatandaşlarımızla birebir görüşerek onları dinliyoruz. Her bir vatandaşımızın sesine kulak veriyoruz. Yaşanan acıları sıkıntıları birlikte yaşıyor, çözümü noktasında birlikte hareket ediyoruz. Selin ilk anından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız bölgede seferber oldu. Yoğun bir çalışma sergiledi ve halen devam ediyor. Bizler, devletimiz her zaman bölge halkımızın yanındayız" şeklinde konuştu. - SAMSUN