Yılmaz İle Buluşan Züleyha Gerçekleri Anlatacak Mı?

Züleyha'nın, kilitli kapılar ardındaki yaşantısı artık sona erdi. Esaretin bitip, acının alev aldığı Çukurova'da, hayatının en zor sınavıyla karşı karşıya kalan Züleyha, oğlu için her şeyi yapmaya hazır!

Çukurova'da taş üstünde taş kalmadı!

Demir ve Yılmaz arasındaki savaş, artık daha tehlikeli bir hal almaya başladı. Annesinin vurulmasından sonra gözü iyice kararan Demir, Yılmaz'ın tarlasını yerle bir etti. Peki bu hamle beraberinde hangi felaketleri getirecek?

Şermin ve Sabahattin sonunda boşanıyor!

Sabahattin, boşanma davasını sonunda açtı. Başına geleceklerden habersiz olan Sabahattin, eşyalarını da toplayıp çiftlikten ayrıldı. Konağın dedikodusever yardımcısı Fadik, Gülten ve Sabahattin arasında bir şeyler olduğunu ima edince ise çiftlik bir anda karıştı. Duyduklarıyla şok olan Şermin, Gülten'e saldırdı. Baskılara dayanamayıp intiharın eşiğine gelen Gülten'e ise, umut ışığı Yılmaz oldu.

Züleyha, oğluna kavuşabilmek için Demir'in korkunç tuzağına boyun eğdi. Oğlunun hasretiyle tutuşan Züleyha, Yılmaz'ı karşısında görünce ne yapacak? Ona tüm gerçekleri anlatacak mı?

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