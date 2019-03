Yılmaz: "İstihdam Artacak Toroslar Kalkınacak"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar'ın arsa zenginliği yönünden Türkiye'deki sayılı ilçelerden biri olduğunu vurgulayarak, bu arazileri yatırımcıya açacaklarını söyledi.Yılmaz, beraberinde Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ile birlikte Turgut Türkalp Mahallesi'nde gerçekleşen açık hava toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yağan yağmura rağmen yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Yılmaz, kendilerine iletilen taleplerin Toroslar'ın geleceğini şekillendirmede ve projelerini oluşturma sürecinde çok önemli olduğunu, hazırladığı projelerin tamamında ihtiyaçlardan yola çıktığını söyledi."Toroslar'da her mahalleye kültür ve taziye evleri"Projelerini oluştururken toplumun her kesiminden vatandaşlarla istişare ettiğini ifade eden Yılmaz, "Gittiğimiz mahallelerde herkesin söylediği ortak bir talep var. En büyük isteklerinizden biri de bugünkü gibi özel günlerinizde, toplantılarınızda kullanılacak bir yerdi. Biz bunu projelendirerek her mahalleye kültür ve taziye evleri yapma projesi koyduk" dedi.Her kesimden, herkese eşit mesafede duracaklarını belirten Yılmaz, bu alanların herkesin kullanımına açık olacağının altını çizdi. Yapacakları taziye ve kültür evlerini vatandaşların hem özel günlerinde toplanabilecek hem acı günlerinde birbirlerine destek olabilecekleri şekilde ayrı bölümlerden oluşacak şekilde tasarlayacaklarını dile getiren Yılmaz, burada yapılacak etkinliklerde tüm ihtiyaçların belediye bünyesinden karşılanacağına değinerek, sosyal belediyecilikte Toroslar'a çağ atlatacaklarını kaydetti."İstihdam artacak Toroslar kalkınacak"Yılmaz, Alsancak Mahallesi'ndeki açık hava toplantısında ise vatandaşlardan gelen işsizlik sorununa dikkat çekti. Toroslar'da hayata geçirilmesi planlanan üretim ve istihdam siteleri ile ilgili açıklamada bulunan Yılmaz, Toroslar'ın arsa zenginliği yönünden Türkiye'deki sayılı ilçelerden biri olduğunu vurgulayarak, bu arazileri yatırımcıya açacaklarını söyledi.Toroslar'ın geniş arsalarını istihdam sahalarına çevireceklerinin altını çizen Yılmaz, "Bu alanlara üretim siteleri, sanayi siteleri kuracağız. Bu kapsamda kuracağımız ilk site tekstil sitesi olacak. En az 5 bin kişiyi sadece tekstilciler sitesinde istihdam edeceğiz. Bunun için hem uygun yere hem uygun iş gücüne hem de altyapıya sahibiz. Bunların hepsini bir araya getirecek ve kazanan Toroslar'ın yolunu açacağız" diye konuştu.Toroslar'da hayata geçirecekleri tüm projelerin birbiriyle bağlantılı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu üretim siteleri ile istihdamı artınca konut ihtiyacı doğacak. Bizim Toplu Konut Projemiz de var. Bizim Yaşam Merkezi, Harikalar Diyarı, Çocuk Vadisi ve bu amaca hizmet eden projelerimiz de var. Çalışan kadın sayımız artacak, çocuklarımıza kreş hizmetini de biz sağlayacağız. Yani belediyeciliğin yapısını baştan aşağı değiştireceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN