25.06.2019 15:53
Haberler » Politika » Haber

Yılmaz: "Kararlı adımlarla ilerleyeceğiz"

Yılmaz: "Kararlı adımlarla ilerleyeceğiz"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Ülkemize hizmet noktasında hiç bir aksaklığa izin vermeyeceğiz, kararlı adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Ülkemize hizmet noktasında hiç bir aksaklığa izin vermeyeceğiz, kararlı adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. Grup toplantısında önemli mesajlar verilirken, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı ile birlikte aynı sırada oturarak takip etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç ve dış gelişmelerle ilgili çok önemli mesajlar verdiğini ifade eden Yılmaz, "Türkiye'nin istikrarını bozmayı amaçlayanlara en güzel cevabı, icraatlarımız ve başarılarımızla vermekte kararlıyız" açıklamalarına dikkat çekti.

Yılmaz, "Ülkemize hizmet noktasında hiç bir aksaklığa izin vermeyeceğiz, kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. Vatanımızda istikrar bozulsun diye bekleyen çevreler umduklarına asla ulaşamayacak. Daha çok çalışacağız, ülkemizde birlik ve beraberliğimizi daha çok artıracağız. Ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya, üretmeye, sorunları çözmeye, yeni atılımları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. AK Parti'ye halkımızın olan güvenini bu zamana kadar hiç boşa çıkarmadık, bundan sonra da çıkarmayacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Milletvekili , Samsun , AK Parti , Politika

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
16:54 Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi (2)
16:47 Meclis Genel Kurulu, 15 Temmuz'da toplanacak
16:47 Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek...
16:25 CHP TBMM Grup Toplantısı
16:21 Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanının tarafsızlığı konusunda referanduma hazırız
16:21 Norveç Dışişleri Bakanı Soried'in Kosova temasları
16:16 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü