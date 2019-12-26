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Yılmaz Koca, Şehit Gazi Birlik-Sen Samsun İl Başkanı oldu

Samsun Adliyesinde görev yapan Yılmaz Koca, Şehit Gazi Birlik-Sen Samsun İl Başkanı olarak atandı.

26.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:00 Yılmaz Koca, Şehit Gazi Birlik-Sen Samsun İl Başkanı oldu
Adliyesinde görev yapan Yılmaz Koca, Şehit Gazi Birlik-Sen Samsun İl Başkanı olarak atandı.

Samsun Adliyesi Ön Büroda memur olarak görev yapan Yılmaz Koca, Şehit Gazi Birlik-Sen Genel Merkezi tarafından Samsun il başkanı olarak atandı. Yılmaz Koca yaptığı açıklamada, "Bu görevi yaparken vatan millet için canını seve seve veren şehitlerimizin kıymetli emanetleri, onurumuz olan gazilerim ve onların yakınları başta olmak üzere bizlere gönül vermiş tüm kamu çalışanlarımızın sesi olacağız. Kamuda çalışan yardımcı hizmetli memurların mezuniyetine bakılmaksızın üst kadro talebi var. Bu konu bizim önceliklerimiz arasındadır. Mezuniyetine göre atanma beklentimiz, sivil şehit yakınlarımız haklarında iyileştirme bekliyor. 3600 ek göstergede adil bir şekilde uygulama bekliyoruz" dedi. - SAMSUN

Yılmaz Koca, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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