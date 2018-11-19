"Yılmaz Morgül: Ben De Prematüre Bir Bebektim" Dedi, Ailelere Moral Verdi

Etkinliğe katılan 50 prematüre çocuk ve ailesi doyasıya eğlenerek, oyunlar oynadı, film izledi, fotoğraf çektirdi. Etkinlikte çocuklara hediyeler dağıtıldı ve günün anısına pasta kesildi. Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül de etkinliğe katılarak ailelere sürpriz yaptı. Çocuklarla birlikte şarkı söyleyen Morgül "Ben de prematüre doğan bir bebektim" dedi.

ERDODER (Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği) Başkanı Canan Göztepe ve ERDODER üyeleri Banu Gökyar, Seycan Tanfer, Kübra Batallı, Tuba Akat, Aslı Aydın, Gamze Doğançay, Gonca Erkal, Yıldız Babayiğit ve Miray Müftüoğlu da bu anlamlı günde çocukları ve aileleri yalnız bırakmadı.

"420 GRAM DOĞAN BİR BEBEĞİ YAŞATTIK"

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Güner Karatekin, doğan her 10 çocuktan birinin prematüre olarak dünyaya geldiğini belirterek "Ülkemizde 1 milyon 300 bebek doğmaktadır. Bunlardan 150 bini erken doğan bebeklerdir. Hastanemizde de yılda ortalama 10 bin bebek doğarken, ortalama bin bebeğimiz de prematüre olarak dünyaya gelmektedir. En küçük yaşattığımız bebeğimiz; 23 haftalık ve 420 gram olarak dünyaya gelmişti. Bebekler erken doğabilir ancak bunların doğumunda mutlaka çok eğitimli, bilinçli bir ekip tarafından takip edilmesi önemli. Yeni doğan uzmanının olduğu bir hastanede doğmaları ve eğitim almış yeni doğan hemşirelerinin bakımı önemli. Ancak bu şekilde erken dönemde dünyaya gelen bebeklerin uzun vadede sağlıklı olmaları mümkün kılınmaktadır. Çok erken doğumlarda maalesef görme, işitme, yürüme, algılama gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle tam donanımlı yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra, eğitimli ve donanımlı uzmanlara da ihtiyaç var" diye konuştu.

KAPADOKYA'DA BALON UÇURULACAK

ERDODER (Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği) Başkanı Canan Göztepe, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek farkındalık için etkinliklerinin devam ettiğini belirtti. Göztepe, "19 Kasım'da farkındalık yaratmak için Galata Kulesi hafta boyunca mor ışıklandırılacak. Dernek olarak Galata kulesine gideceğiz. 24-25 tarihlerinde ise yine farkındalık yaratmak için Kapadokya'ya gidip 15 Balon ERDODER bayrakları ile sarmalanıp uçurulacak" dedi.