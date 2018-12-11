11 Aralık 2018, 13:48
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Yılmaz Morgül Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğuldu: Acun'la Tanışınca Parayı Tanıdım

Şarkıcı Yılmaz Morgül, katıldığı canlı yayında hasta olan annesi aklına gelince gözyaşlarına hakim olamadı. Geçmişte zor günler geçirdiğini anlatan Morgül, Acun Ilıcalı'yla tanıştıktan sonra cebine para girdiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, Nergis Kumbasar'ın Star TV'de yayınlanan 'Nergis Zamanı' programına konuk oldu. Alzheimer hastası annesinin konusu açılınca dayanamayan Morgül, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

"ANNEM BENİM EVLADIM OLDU"

Canlı yayında çok duygulanan usta şarkıcı şunları söyledi: "Babamı 6 yaşında kaybettim okul tatile girdiğinde çalışıp defterlerimi alırdım. Annemde çalışıyordu. 3 işe birden gidiyordu, genç yaşta 7 çocukla dul kaldı. Annem çok güçlü ve neşeliydi ama annem alzheimer olunca bebek oldu mırıldanmak dışında bir şey yapmıyor. 'Annecim Yılmaz'ın geldi' diyorum masum masum bakıyor bir şey demiyor. Annem benim evladım gibi oldu. Evladımı korur gibi onu koruyorum.

"ÇOK ÜZÜLÜP AĞLIYORUM"

Nereye gidersem gideyim çorabını çıkarıp ayağının altını öpüyorum. Lütfen yaşarken annenizi babanızı duanızı alın helalleşin her gün doya doya sarılın. Onları hiç üzmeyin. Anneme çok üzülüp ağlıyorum ama annem bana hep zamanında 'Hakkım her zaman helal olsun' derdi.

"ACUN'LA TANIŞINCA PARAYI TANIDIM"

Bize derneklerden yardımlar gelirdi. Şöhrete atılınca annem 'kendini yardım etmeye adayacaksın' dedi kendimi buna adadım. Acun'la tanışana kadar para da kazanmadım ailemle harçlık alırdım. Acun çok iyi birisidir ben onu görünce parayı tanıdım.Annem Survivor'da beni izlerken mutlu oluyordu. Hayatımda gitmeyeceğim tek programdı. Ben 38 tane hasta çocuğun temsilcisi olarak gittim. Yarışmadan kazanılan paranın bir kısmını o derneklere bağışlamaları şartıyla gittim.Acun bana 'Sen çok büyük bir sessin bunu artık paraya çevirmen lazım kanalımda program yap.' dedi."

TV,Star,Nergis Kumbasar,Yılmaz Morgül
11 Aralık 2018 Salı 13:48



YORUMLAR (21)
AZRAİLL: HADİİ KAPTIN YİNE PARAYI ACUN BU LAFIN ALTINDA KALMAZZ HADİİ YİNE İYİSİNNN
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FAYDASIZLAR: ben sonuca bakarım arkadaş kimse masal anlatmasın bu ülkeye ne kattın ne faydan dokundu
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SAKİN : Göz yaşından ,ağlamaktan ,SOGUTTU...OTA BOTA AĞLIYOR...
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MANAS: AĞLATMAYIN ŞU ADAMI . HER ÇIKTIĞI PROGRAMDA AĞLIYOR. .
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SİZİ MİSAFİR ETMEK ONUR VE ŞEREFTİR.: Zeki Müren e benzetirdim seni sonra survivorda yarışmaya katılınca tanıdım. herkesin bir geçmişi var. herkesin annesi kendine özeldir. bende babasız büyüdüm biz böyle güzel insanlarla karşılaşmadık en yakınlarımızda darbe aldık annem kanser tedavisi gördü. başımızda ne bir erkek kardeş vardı ne dayı amca ne bir yakın dost. . bu sebeple şanslısın hayatını kıskanmıyorum desem yalan olur.
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