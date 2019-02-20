Yılmaz Morgül'den Demet Akalın'ı Kızdıracak Açıklama: O Kadar Gösteriş Yaparsa Soyulur

Şarkıcı Yılmaz Morgül, önceki gün eski çalışanı tarafından soyulan Demet Akalın'ı kızdıracak açıklamalara imza attı.

"O KADAR GÖSTERİŞ YAPARSA SOYULUR"

Demet Akalın'ın Beykoz'daki villası, eski çalışanı tarafından soyulmuştu. 2. Sayfa mikrofonlarına konuşan Yılmaz Morgül, Demet Akalın'ın evine hırsız girmesiyle ilgili, "O kadar gösteriş yaparsa evi soyulur." dedi.

"HIRSIZ KOŞUN YAKALADIM"