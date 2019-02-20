20 Şubat 2019, 12:37
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Yılmaz Morgül'den Demet Akalın'ı Kızdıracak Açıklama: O Kadar Gösteriş Yaparsa Soyulur

Yılmaz Morgül, önceki gün evinde çalışan kadın tarafından soyulan Demet Akalın'a "O kadar gösteriş yaparsa evi soyulur" yorumunu yaptı.

Şarkıcı Yılmaz Morgül, önceki gün eski çalışanı tarafından soyulan Demet Akalın'ı kızdıracak açıklamalara imza attı.

"O KADAR GÖSTERİŞ YAPARSA SOYULUR"

Demet Akalın'ın Beykoz'daki villası, eski çalışanı tarafından soyulmuştu. 2. Sayfa mikrofonlarına konuşan Yılmaz Morgül, Demet Akalın'ın evine hırsız girmesiyle ilgili, "O kadar gösteriş yaparsa evi soyulur." dedi.

"HIRSIZ KOŞUN YAKALADIM"

Hırsız şoku yaşayan Demet Akalın, "Hırsız, bir gece önce makyözlerin girdiği saatte içeri sızmış. Bir gece evin altındaki depoda yatıp, sonra odama girmiş. Hatta ben makyaj yaptırırken 'Burada ayak kokuyor' demiştim. Meğer hanımefendi ıslak ayakkabılarını çıkarmış, benim pofidikleri de giyip arkamda saklanmış. Tam evden kaçarken Kamuran Abi 'Demet Hanım, hırsız koşun yakaladım' diye bağırdı." Akalın, hırsızla yüzleşince "Ben sana ne yaptım?" diye hesap sorduğunu söyledi.

Yılmaz Morgül,Demet Akalın


YORUMLAR (14)
BİR TANESİN: YORUM YAPMA DEMET SENİN ÜZERİNDEN GÜNDEMDE KALMAYA ÇALIŞIYOR HABER YAPILMASI BİLE SAÇMA
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THRK: Dürbünlü dayı, hadi iyisin, sende ünlü oldun. burada (magazin haberlerinde) artık herkes tanıyor seni. Tebrikler
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SEDA: En Doğru Yorumu Dürbünlü Dayı Yazmış Kesinlikle Okumanızı Tavsiye Ediyorum.
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  • 55SAMSUN : okudum. . :)) sonra çakma dürbünlüye yazdığını okudum koptum . . harikaasınnn. . (bayanım merak etme harikasın derken ben )
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COMOLOKKO: SİYASET PROGRAMI AÇIYORSUN BU ÇIKIYOR SPOR PROGRAMI AÇIYORSUN BU ÇIKIYOR GEÇMİŞİNE BAKIYORSUN NE Bİ YERDE SİYASİ GEÇMİŞİ VAR NE Bİ YERDE TOP OYNAMIŞLIĞI BİLDİĞİN TV MAYMUNU. NAGİHAN YAPARSIN BANA ARTIK Bİ BOŞNAK BÖREĞİ :)
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