Yılmaz Morgül'den Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlülere zehir zemberek sözler

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Yılmaz Morgül, programda ilginç açıklamalarda bulundu.

DESTEK İÇİN GİDEN ÜNLÜLERİ HEDEF ALDI

Her seferinde eşsiz bir tarzının olduğu konusunda açıklamalarda bulunan Morgül, geçtiğimiz günlerde çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP binası önünde eylem yapan annelere destek vermek için Diyarbakır'a giden ünlüleri eleştirdi.

"TEK AMAÇLARI ÇARKLARINI DÖNDÜRMEK"

Diyarbakır'daki annelerin yanına giden ünlülerin tek amacının çarklarını döndürmek olduğunu söyleyen Morgül, bu durumun sanatçılığa yakışmadığını, kendisinin ilk günden beri o annelerle birlikte kalbinin attığını söyledi.