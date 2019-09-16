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Yılmaz Morgül'den Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlülere zehir zemberek sözler

Açıklamalarıyla olay olan şarkıcı Yılmaz Morgül, HDP binası önünde eylem yapan annelere destek veren ünlüleri eleştirdi. Morgül, "Diyarbakır'daki annelerin yanına giden ünlülerin tek amacının çarklarını döndürmek olduğunu söyledi.

16.09.2019 17:09

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Yılmaz Morgül, programda ilginç açıklamalarda bulundu.

DESTEK İÇİN GİDEN ÜNLÜLERİ HEDEF ALDI

Her seferinde eşsiz bir tarzının olduğu konusunda açıklamalarda bulunan Morgül, geçtiğimiz günlerde çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP binası önünde eylem yapan annelere destek vermek için Diyarbakır'a giden ünlüleri eleştirdi.

"TEK AMAÇLARI ÇARKLARINI DÖNDÜRMEK"

Diyarbakır'daki annelerin yanına giden ünlülerin tek amacının çarklarını döndürmek olduğunu söyleyen Morgül, bu durumun sanatçılığa yakışmadığını, kendisinin ilk günden beri o annelerle birlikte kalbinin attığını söyledi.

Yılmaz Morgül'den Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlülere zehir zemberek sözler

Halkların Demokratik Partisi, Yılmaz Morgül, Diyarbakır, Kanal D, Magazin

YORUMLAR(47)
ADS:Madem daga cikmis diyorlar daha onceden nerdeydinz cocuklarinz kaybolmus kacirilmis diyorsnz kac yil sonra yilanin deliginden cikipta isyan ediyorsunz bizim asker polis sehit olurkende isyan etseydinz
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DERS:dogru diyor
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3 4
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CAYKEYFİ:laz larin yüz karasisin sen
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DİYARBAKIR SUR MAGDURU:annelere üzulduk haklılar peki 7 aydır sur magdurların kira yardımları yapılmıyor bizde magdur olarak cuma gunu 200 kişiyle beraber akp il binasına gidip oturma eylemi yaparsak çözum olurmu bence olmaz çözum partilerin binasın önunde oturmakla çözulmez tek yol var hukumet daga kaçırılan gençleri bir an önce bu bataktan kurtarmalı sur halkının 7 aylık kirsını ödemeliki partiler önunde eyleme gerek kalmasın
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ATILLA TÜRK:NASILDA KNEDINE YONTMUSSUN HERKESI SEN HUKUDAN YANA DEGIL SEN KENDI ZARALARINI KARSILASINLARDAN YANASIN MENFAATPERESE SENI
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2 1
MUSTAFA:valla doğru söylemiş, gidenlerin hepside iktidar yalakası, hepside cebinin peşinde ordakileri düşündüklerinden değil.
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VATANDAŞ:seninkiler ne yapıyor çocukları dağa kaçıranlarla halay sekiyor yine bunların yeri belli
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KRAL:mustafa sen herkesi kendin gibi mi sandın aç
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36 20
MAZLUM:ERKEK MÜSVEDDESİ
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.İSMAYIL:sen kendini erkekmi zzannediyorsun zaten sen kadına benziyorsun .
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