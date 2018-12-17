Yılmaz Morgül'den Yazdığı Oyunu Eleştiren Ahmet Hakan'a Tepki: Sizin Gibi Ünlü Kadınlarla Beraber Olmadım

Usta şarkıcı Yılmaz Morgül, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. "Herkes Gülmek İster" oyunuyla gündeme gelen Morgül, kostümü için olumsuz yorum yapan köşe yazarı Ahmet Hakan'a canlı yayında ateş püskürdü.

"NASIL GAZETECİSİN SEN YA?"

Canlı yayında kendi yazdığı oyunu izlemeden olumsuz yorum yapan Ahmet Hakan'a ateş püsküren Morgül şunları söyledi: Nasıl gazetecisin sen ya? Sen beni aradın mı ben seni 15 yıldır tanıyorum. 'O kadar güzel türkçeniz var ki, o kadar kültür donanımınız var ki bence siz yazmalısınız' diyen siz şimdi 'ne lüzumsuz şey' diyorsun? sen oyunu izledin mi? Ben oyunun bir bölümünde nasıl kara mizahi, topluma mesajlar veriyorum.

"SİZİN GİBİ ÜNLÜ KADINLARLA BERABER OLUP POPÜLER OLMA PEŞİNDE DEĞİLİM"

Oturduğun yerden ahkam kes. Ciddi bir gazetenin ciddi bir köşe yazarı olmak demek oturduğun yerden haber yazmak değil. Ben aşk hayatımla gündeme gelmedim Ahmet Hakan hiçbir zaman. Ben sizin gibi konuşup cevap vermek istemiyorum, ben sizin gibi cemiyetin ünlü kadınlarıyla beraber olup popüleritemi nasıl artırabilir nasıl ünlü olabilirim peşinde değilim."

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öte yandan yayında gözyaşlarına hakim olamayan Morgül, hakkında olumsuz yorum yapanlar için "Niye uğraşıyorlar? Gerçekleri öğrenmeden niye çamur atıyorsunuz ya? Müjdat Gezen sahnesindeydik, izdiham oldu. Elinde bastonla insanlar geldi. Siz bu sevgiyi bilemezsiniz çünkü almamışsın ama ben annemden aldım. İnsanlar neden yaşarken değer verilmiyor ya yeter.