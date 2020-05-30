Yılmaz Özdil'in villasının kaçak bölümleri yıkılıyor

Yılmaz Özdil'in Bodrum'un Bitez Mahallesinde bulunan milyon dolarlık villasının kaç bölümleri yıkılıyor.

Yılmaz Özdil'in villasının kaçak bölümleri yıkılıyor
30.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:40
Yılmaz Özdil'in Bodrum'un Bitez Mahallesinde bulunan milyon dolarlık villasının kaç bölümleri yıkılıyor.
Sabah saatlerinde yaklaşık 10 işçi villa sorumlusu ile beraber gelerek yıkım işlemine başladı. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde yıkımın gün boyu süreceği öğrenildi. Eve gelen 10 kişilik ekip önce pencere ve kapıları söktü. Daha sonra ise jeneratör odasından yıkıma başlandı. Kaçak bölümlerde bulunan ev eşyaları dün kamyonlarla taşınmıştı.
İMAR AFFINI ELEŞTİRDİ, AFTAN YARARLANMAK İSTEDİ
Yılmaz Özdil, 28 Eylül 2019 tarihinde "Pay hattı" başlıklı köşe yazısında "Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye'de. Pay hattı sorunudur, pay hattı" yazısını kaleme almıştı. Yazdığı yazıyla çelişen Özdil'in, imar affına başvurduğu ortaya çıkmıştı. Ekipler tarafından Özdil'in evinin kaçak olan jeneratör dairesi, müştemilat, bodrum kat ve pergole yerine yaptırdığı çelik iskeletlerin kaçak olduğu öğrenildi. Ruhsatta 120 metrekare olan evin 310 metrekareye çıkarıldığı ortaya çıktı.
Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bitez Mahallesi Aktur Sitesi'nde bulunan deniz manzaralı villasının bir bölümü kaçak çıkmıştı. Özdil'in 142,5 metrekare ofis olarak satın alığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevirdiği anlaşılmış ve imar affına başvuran Yılmaz Özdil'in yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle villaya aldığı yapı kayıt belgesi de iptal edilmişti. Villanın üzerine kayıtlı olduğu eşi Hülya Özdil hakkında da Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. Hülya Özdil'in üzerine kayıtlı villadaki kaçak yapılar 2018 yılında imar affına başvurularak yasallaştırılmak istenmişti. Hülya Özdil'in imar affına başvurduğu sırada yapının ticari alanda kaldığını bildirmediği de yapılan incelemeler sonucu gün yüzüne çıktı.
(Eren Ayhan/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Burhan Kuzu, ’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’u TBMM’de ağırlamış Haber
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı’ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Erdoğan’ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan’dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Haber
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Haber
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep’i soymuş Haber
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Haberler››Güncel››Yılmaz Özdil'in villasının kaçak bölümleri yıkılıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:36: Yılmaz Özdil'in villasının kaçak bölümleri yıkılıyor - Haber 11:34: Bitlis'te TIR devrildi, 3 yaralı - Haber 11:33: Siirt'te, 2 terörist böyle etkisiz hale getirildi - Haber 11:33: Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı - Haber 11:31: ABD'de lise öğrencilerinden jet skili mezuniyet töreni - Haber 10:29: Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış - Haberler 09:50: Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor - Haber 08:36: Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor - Haber 07:55: 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu - Haber 07:50: Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı - Magazin