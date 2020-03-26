Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara ’angut’ dedi, sosyal medyadan tepki çekti

Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında risk grubundaki 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağa rağmen gerek mecburiyetten, gerekse yasaktan haberi olmayan vatandaşlarımızın sokağa çıktığı görüldü. Sokağa çıkan yaşlılarla ilgili konuşan gazeteci ve köşe yazarı Yılmaz Özdil, yaşlılara hakaret etti.

"PARKLARDA OTURAN 65 YAŞ ÜSTÜ ANGUTLAR"

Yılmaz Özdil, yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlılara angut dedi. Özdil, "Evet bizim sokaklarda parklarda oturan, 65 yaş üstü angutlarımız yok muydu? Evet vardı." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Yılmaz Özdil'in yaşlılara yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili sosyal medya kullanıcıları çok sayıda tepki gösterdi.