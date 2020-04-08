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Yılmaz Özeren: "Futbol oynamayı çok özledik"

Altay'ın tecrübeli futbolcusu Yılmaz Özeren, ligler yeniden başladığında mental olarak hazır olan takımların başarılı olacağını belirterek, "Altay olarak kendimizi bu konuda şanslı hissediyoruz.

08.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:30
Yılmaz Özeren:
Altay 'ın tecrübeli futbolcusu Yılmaz Özeren, ligler yeniden başladığında mental olarak hazır olan takımların başarılı olacağını belirterek, "Altay olarak kendimizi bu konuda şanslı hissediyoruz. Hedefimiz Süper Lig" dedi. Özeren ayrıca korona virüs tedbirleri dolayısıyla lige verilen arada futbolu çok özlediklerini söyledi.

Altay'ın başarılı orta saha oyuncularından Yılmaz Özeren, kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Özeren, yaşanan korona virüs salgının bir an önce bitmesini dilerken liglerin ertelenmesinin ardından Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın kendilerine vermiş olduğu program dahilinde idmanlar yaptığını kaydetti.

"Tesislerde izole bir şekilde çalışıyorum"

Yılmaz Özeren, yaşanan süreç tüm takımlar gibi kendilerini de etkilediğini söyleyerek, "Liglere ara verilince hocamız geniş kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Hepimize özel programlar verildi. Evde bireysel idmanların yanı sıra tesislere gelip izole bir şekilde idmanlar yapıyorum. Liglere ara verilmeden önce takım olarak çok iyi bir hava yakalamıştık. En son oynadığımız Karagümrük maçında yaşanalar hala gözümün önünde. Korana virüsü tüm dünyayı olduğu gibi bizim ülkemizi de etkilemeye başlamıştı. O maça giderken İzmir'den İstanbul'a indiğimizde havalimanında maskeli ve eldivenli insanları görünce psikolojimiz ister istemez etkilendi. O maçta da yine elimizden gelenin en iyisini yaptık. 2-0 geriden gelip maçı son dakikada da olsa 2-2'ye getirdik. İnanıyorum maç 5 dakika daha oynansa o maçı kazanabilirdik" şeklinde konuştu.

"Futbol oynamayı çok özledik"

Korona virüsün bütün insanları etkilendiğini dile getiren Özeren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu virüs insanları psikolojik olarak da etkiledi. Futbolcular olarak bizler de etkilendik. İşimiz futbol oynamak olduğu için ligler başlayacakmış gibi kendimizi hazır tutmak zorundayız. Tabi ki her ne kadar bireysel çalışsak da bu toplu bir şekilde antrenman yapmaya benzemiyor. Sonuçta futbol sahada 22 kişi ile oynanan bir oyun. Benim şahsi fikrim yeniden ligler başladığı zaman bu arayı psikolojik olarak atlatacak takımlar ön plana çıkacaktır. İnşallah bu süreç bir an önce biter. Futbol oynamayı çok özledik. Aranın ardından başlayacak lig yarışında mental olarak hazır olan takımların başarılı olacağını düşünüyorum. Ben her zaman yarın maça çıkacakmışım gibi kendimi hazırlıyorum. Benim mesleğim bu, bugün olmazsa yarın, olmazsa diğer gün lige başlayacağız. Büyük Altay'ı hak ettiği yere çıkaracağız" dedi.

"Süper Lig hedefimiz var"

Yalçın Koşukavak'ın gelmesinden sonra takım olarak kendilerini bulduklarını kaydeden Yılmaz Özeren, "Sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyduk. Yalçın Koşukavak geldikten sonra oyuncu kimliğimiz üzerimize oturdu. Kaliteli futbolculardan oluşan bir ekibiz. Yalçın hoca ile iyi bir ivme yakaladık. Hocamız tüm oyunculardan maksimum şekilde faydalandı. Şu anda tek üzüldüğüm şey çok iyi bir ivme yakalanmışken lige ara verilmesi oldu. Biz ligler ara verilmeden önceki 6 haftalık periyodu ligler tekrar başladığında da 6 hafta daha sürdürüp önce ilk ikiden olmazsa play-offtan Süper Lig hedefimize ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Altay'ın kapısından iki kez döndüm"

Altay ile bundan önceki dönemde iki defa transfer görüşmesi yaptığını fakat bunların gerçekleşmediğini hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Altay kapısından üçüncü transfer görüşmesinden sonra girdim. İzmirspor'da yetiştim, o zamanlarda Altay Süper Lig'de mücadele ediyordu. Gaziemir'deki tesislere geldiğimiz zaman hep Büyük Altay forması giymeyi istiyordum. Forma giydiğim diğer takımlarda da benim Altay forması giymek istediğim biliniyordu. Sezon başında transferim gerçekleşti. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Altay'ın geçmişini, mazisini çok iyi biliyorum. Şu anda küçük yaşlarda giymek istediğim Altay formasını giyiyorum. İnşallah bu birlikteliğimiz uzun sürer ve Süper Lig'de de Altay forması giyerim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Futbol, Altay, Spor
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Haberler ›› Spor ››Yılmaz Özeren: 'Futbol oynamayı çok özledik' - Spor
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