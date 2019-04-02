Yılmaz Şalan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Van Muradiye belediye başkan adayı olan Yılmaz Şalan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Van Muradiye ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Yılmaz Şalan isimli HDP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde HDP Van Muradiye adayı Yılmaz Şalan kimdir? HDP Van Muradiye adayı Yılmaz Şalan yüzde kaç oy aldı?

Yılmaz Şalan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Van Muradiye belediye başkan adayı olarak gösterilen Yılmaz Şalan Muradiye ilçesinde % 42,26 oranında oy almıştır. Muradiye ilçesinde % 42,26 oranında oy olan Yılmaz Şalan adlı HDP adayı toplamda 8.838 adet oy sayısına ulaştı.

Yılmaz Şalan Kimdir?

Şalan, 1972 yılında Van'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini ilçede tamamladı. 2004-2014 yılları arasında mahalle muhtarlığı, 2014-2019 yılları arasında da belediye meclis üyeliği yaptı. Şalan, evli ve 10 çocuk babası.

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