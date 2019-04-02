Yılmaz Sarıbıyık Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA KADINHANI belediye başkan adayı olan Yılmaz Sarıbıyık isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA KADINHANI ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Yılmaz Sarıbıyık isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA KADINHANI adayı Yılmaz Sarıbıyık kimdir? BTP KONYA KADINHANI adayı Yılmaz Sarıbıyık yüzde kaç oy aldı?

Yılmaz Sarıbıyık Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA KADINHANI belediye başkan adayı olarak gösterilen Yılmaz Sarıbıyık KADINHANI ilçesinde % 3,53 oranında oy almıştır. KADINHANI ilçesinde % 3,53 oranında oy olan Yılmaz Sarıbıyık adlı BTP adayı toplamda 711 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA KADINHANI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.