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Yılmaz: "Sıkıntılı günleri hep birlikte aşacağız"

'Büyüklere vefa, haydi onları ara' sosyal sorumluluk projesini başlatarak Türkiye'de bir ilke imza atan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kendisi de her akşam ilçedeki 65 yaş ve üstü vatandaşları arayıp, hatırlarını soruyor, istek ve ihtiyaçlarını dinliyor.

02.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:26
Yılmaz:
'Büyüklere vefa, haydi onları ara' sosyal sorumluluk projesini başlatarak Türkiye'de bir ilke imza atan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kendisi de her akşam ilçedeki 65 yaş ve üstü vatandaşları arayıp, hatırlarını soruyor, istek ve ihtiyaçlarını dinliyor.

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmıyor. 'Büyüklere vefa, haydi onları ara' projesi kapsamında oluşturulan ekiplerin, ihtiyacını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarla görüşmesinin ardından, Başkan Yılmaz da aynı günün akşamı büyüklerin memnuniyetini öğrenmek üzere arayarak görevli ekiplerin iletişimi hakkında bilgiler alıyor.

Duygusal anlar yaşanıyor

Duygulu anların yaşandığı görüşmelerde Başkan Yılmaz'a kendilerini arayıp hatırlarını sorduğu için teşekkür eden vatandaşlar, ihtiyaçlarının hemen giderildiğini ve güler yüzlü bir ekiple karşılaştıklarını belirtti. Vatandaşlar, "Evlerimizden çıkamıyoruz ama belediye başkanımızın bizi aramasından oldukça mutlu olduk. Bizleri her zaman düşündüğünüz ve yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" diyerek memnuniyetlerini ifade ettiler.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Bir isteğin, bir ihtiyacın var mı?" diye sorduğu bir vatandaştan, "İsteğim, bu sıkıntılı günleri atlatıp sizinle yüz yüze görüşebilmek" cevabını aldı.

"Her zaman yanınızdayız"

"En kısa sürede bu sıkıntılı süreci atlatarak daha güzel günlere hep beraber ulaşacağız" diyen Yılmaz, "Bu kritik süreçte büyüklerimizin evlerinden çıkmamalarını önemle istiyoruz. Alınan tedbirler sizlerin sağlığı için. Sizlere bir telefon kadar yakınız ve her zaman yanınızdayız. Dualarınız bizler için yeterli" dedi. Yılmaz, bu sürecin, dayanışma, birlik ve beraberlik ruhuyla atlatılacağına vurgu yaparak, "Bu süreçte bir merhabanın bile çok kıymeti var. Evinde yalnız kalan, dışarı çıkamayan büyüklerimizin yanında olalım. Büyüklerimizle dertleşmek, konuşmak isteyen vatandaşlarımız, Toroslar Belediyesi Büyüklere Vefa Hattı'nın 0850 533 33 30 numaralı telefonunu arayabilirler" ifadelerini kullandı. - MERSİN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Yılmaz: 'Sıkıntılı günleri hep birlikte aşacağız' - Haberler

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