Yılmaz: "Toroslar'da geleneklerimizi yaşatıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ramazan ayı sürecinde bir yandan korona virüs salgını tedbirlerini en üst seviyede uygularken, bir yanda da gelenekleri yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yılmaz:
20.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:31
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ramazan ayı sürecinde bir yandan korona virüs salgını tedbirlerini en üst seviyede uygularken, bir yanda da gelenekleri yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yılmaz, online olarak bağlandığı bir televizyon kanalında, korona virüs tedbirleri kapsamında Toroslar'da Ramazan ayında gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Ramazan ayında geleneksel hale getirdikleri iftar programlarını dijital ortama taşıdıklarını dile getiren Yılmaz, "Bu Ramazan'da iftar sofralarında vatandaşlarımızla bir araya gelemedik ama sosyal medya hesaplarımızdan online olarak yayınladığımız 'Toroslar'da Ramazan' programımızla, vatandaşlarımızın evlerine konuk olarak online iftar sofralarında buluşuyoruz" dedi.

Geçen yıl Ramazan ayında her gün farklı bir mahallede iftar programları ve Ramazan etkinlikleri düzenlediklerini hatırlatan Yılmaz, "Korona virüs sürecinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla vatandaşlarımızla bir araya gelemedik. Biz, her türlü sıkıntıdan zafer çıkarabilen bir milletiz. Ne yapabiliriz diye düşündük. Her gün Yunus Emre Kültür Merkezimizde 'Toroslar'da Ramazan' programımızı canlı olarak sosyal medya hesaplarımız üzerinden vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Tasavvuf musikisinin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş Ramazan ayı eğlenceleri olan 'Meddah, Hacivat ve Karagöz' gösterilerini de yeniden yaşatıyoruz. İl ve ilçe protokolümüzün konuk olduğu programımıza her gün iki evimizde iftar sofraları kurarak, videokonferans yoluyla online bağlanıp görüşüyoruz. Anneler Günü'nde şehit annelerimizle yine online iftar yaptık. Manevi bir atmosfer yaşadık" ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberliğimizle bu süreci atlatacağız"

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından belediye olarak hemen harekete geçtiklerini belirten Yılmaz, ilçe genelinde tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını kaydederek, "Korona virüs ile mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Her gün yeni gelişmeleri takip ederek, riskli bölgeleri tespit edip buna göre çalışmalar yapıyoruz. Kamuya açık tüm alanlarda dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan tedbirleri uygularken, bir yandan da geleneklerimizi yerine getiriyoruz. Devletimizin gücü ve milletimizin iradesiyle bu süreci atlatacağız" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Toroslar'ın tüm sokaklarında coşkuyla kutladıklarını da belirterek, şöyle devam etti; "19 Mayıs için hazırladığımız gezici tır ile Toroslarımızı sokak sokak gezerek marşlar eşliğinde vatandaşlarımızla selamlaştık. Vatandaşlarımız da evlerinin balkonlarından bu coşkuyu yaşadı. 23 Nisan'da da aynı etkinliği düzenlemiştik. Bayramlarımız bizim ortak değerlerimiz. Bu etkinliğimiz, vatandaşımızın evde geçirdiği bu günlerde Toroslarımıza ayrı bir güzellik kattı." - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel, Haber

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