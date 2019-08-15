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Yılmaz: "Vatandaşlar, bayramı huzur içerisinde geçirdi"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bayram öncesinde aldıkları önlemler ve bayram süresince yaptıkları çalışmalar neticesinde ilçe genelinde vatandaşların bayramı huzur içerisinde geçirdiklerini söyledi.

15.08.2019 11:37 Yılmaz:
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bayram öncesinde aldıkları önlemler ve bayram süresince yaptıkları çalışmalar neticesinde ilçe genelinde vatandaşların bayramı huzur içerisinde geçirdiklerini söyledi.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramında 7/24 çalışan ekipler, ilçe halkının rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için seferber oldu. Belediye Başkanı Yılmaz'ın talimatıyla tüm belediye ekipleri, bayram öncesi ve süresince vatandaşların mağdur olmaması amacıyla yoğun mesai yaptı. Ekipler, vatandaşlardan gelen taleplere de en kısa sürede yanıt vererek, karşılaşılabilecek sorunların önüne geçti. Çevre temizliği konusunda yoğun mesai harcanırken, zabıta ekipleri de kurban kesim ve satış alanlarında denetimlerine aralıksız devem ederek, ilçe halkının huzurlu bir bayram geçirmeleri için çalıştı.

Bayram süresince tam kadro mesai yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise bayram sonrasında da çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kurban kesim yerlerinde ve çöp konteynerlerinde yıkama ve dezenfekte çalışması yapılarak kötü kokuların ve görüntü kirliliğinin önlenmesi sağlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yılmaz, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bir bayramı daha idrak ettiklerini belirterek, bayram öncesinde aldıkları önlemler ve bayram süresince yaptıkları çalışmalar neticesinde ilçe genelinde vatandaşların bayramı huzur içerisinde geçirdiklerini söyledi. Yapılan çalışmalarda özveriyle çalışan ve emeği geçen tüm personeline teşekkür eden Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak hemşehrilerimize huzurlu, güvenli, temiz ve sağlıklı bir ortamda bayram yaşatmak adına belediye hizmetlerimizi aksatmadan sürdürdük. Ekiplerimiz, 7/24 vatandaşlarımızın hizmetinde oldu. Amacımız, hemşehrilerimize daha yaşanılabilir bir kent sunmaktır" dedi. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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