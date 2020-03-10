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Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım

Akhisarspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, "Türkiye'yi bırak Dünya'nın en önemli antrenman kurslarını bitirdim. Neden bana inanılmıyor? Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım. Taraftarların duygularını anlarım. Bu herkesin yapacağı bir iş değil" dedi.

10.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:53

Akhisarspor'un deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural, Ajansspor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Vural'ın açıklamaları: "Sosyal medya şu anda yıkılıyor. Herkes neden Fenerbahçe 'ye gelmediğimi soruyor. Bu ülkenin en çok maç yönetmiş 2. antrenörüyüm. Sen Türkiye 'yi bırak Dünya'nın en önemli antrenman kurslarını bitirdim. Neden bana inanılmıyor? Artık bu iş magazin konusu olmaya başladı. Bu durum beni kırıyor. Fenerbahçe beni 9 maç deneyecekmiş. Gitsin başkasını denesin. Ben parmakla gösterilen bir adamım.

"BÜTÜN FENERBAHÇE TARAFTARI GEL DİYOR"

Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım. Taraftarların duygularını anlarım. Bu herkesin yapacağı bir iş değil. Ben yerimde duruyorum. Bize kim talipse gelir. Bütün Fenerbahçe taraftarı gel diyor. Benim telefon numaram 94 senesinden beri aynı. Daha bir gün olsun küfür telefonu almadım. Gittiğim her yerde insanlar bana ilgi gösteriyor.Ben bunları söylerken kimse beni aslın istemiyorum. Benim onlara katkım olur.

"MÜTEVAZİ OLMAYA GEREK YOK"

Ben bu kadar iddialıyım. Ben talip olmam. Bana talip olanlar kendilerine katkı sağlarlar. Türk futbolu beni kullanamadı. Mütevazı olmaya gerek yok. Kendileri bilir. Bir daha benimle dalga geçeceklerse aynaya bakıp kendileriyle dalga geçsinler."

Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım
Etiketler : Yılmaz Vural, Fenerbahçe, Türkiye, Spor

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Yorumlar (3)
VATANDAŞBJK:şaka maka dışardan bir sürü ipsiz sapsızı getirdiniz yılmaz hocaya 1 şans vermediniz. deneseniz ne olur sezon sonuna kadar bundan daha kötü gitmez değil mi ali koç
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DOMBALAK MELO:Doğru söylemiş çılgın birazda deli olabilir ancak başarısız olacağı takıma gidip kendisinie hakaret ettirecek kadar akılsız değildir.
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ADMAN:Yilmaz hoca dogru söylüyor. Dünyanin sonu degil ya, iyi oynatir deyip aldiklarinizi gönderdiginiz gibi, Yilmaz hocayi da gönderirsiniz.
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