Yılmaz Vural'dan canlı yayında şok sözler: Bir daha gelenin anasını...

TV100'de yayınlanan 'Taraflı' programına konuk olan tecrübeli Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın sözleri yine gündeme damga vurdu.

Reklam dönüşü yayının başladığını fark edemeyen Yılmaz Vural'ın ağzından az kalsın küfür çıkıyordu. Emre Tilev'in tecrübeli teknik adama canlı yayında olduğunu hatırlatması üzerine Yılmaz Vural kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Yılmaz Vural'ın bu sözleri stüdyoda gülüşmelere neden oldu!

İŞTE YILMAZ VURAL'DAN DERBİ TAHMİNİ

Yılmaz Vural, cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımı değerlendirdi. Vural, "Derbilerin favorisi olmaz. Fener en kötü zamanında tek atakla 1-0 kazanmıştı, unutmayalım. İki takım kendi aralarında anlaşmış gibi kendi sahalarındaki maçları kazanır. Ama Fenerbahçe'nin deplasmanda daha fazla beraberlik aldığını da unutmayalım. G.Saray'da süper transfer Falcao'nun, Fenerbahçe'de ise oynatılırsa Adil Rami'nin sergileyeceği futbol maçın sonucu belirler."

"MUSLERA ÖNEMLİ FAKTÖR"

"Kaleci ve defans yönünden Galatasaray daha iyi durumda görünüyor. Muslera faktörü de önemli... İki takım da nedense yıldız futbolcu transferlerini hep sona bıraktı. Galatasaray'da Belhanda, Mario Lemina ve Steven N'Zonzi maça dinlenerek çıkacak. Fenerbahçe'de ise Vedat Muriqi ve Max Kruse çok önemli isimler" ifadelerini kullandı.