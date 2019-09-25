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Yılmaz Vural'dan canlı yayında şok sözler: Bir daha gelenin anasını...

Tecrübeli Teknik Direktör Yılmaz Vural, TV100'de katıldığı 'Taraflı' spor programında şoke eden bir çıkış yaptı. Vural, bir an canlı yayında olduğunu unutup, "Bana kalem bile vermemişsiniz. Bir daha bu programa gelenin anasını..." sözleriyle damga vurdu.

25.09.2019 15:20

TV100'de yayınlanan 'Taraflı' programına konuk olan tecrübeli Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın sözleri yine gündeme damga vurdu.

Reklam dönüşü yayının başladığını fark edemeyen Yılmaz Vural'ın ağzından az kalsın küfür çıkıyordu. Emre Tilev'in tecrübeli teknik adama canlı yayında olduğunu hatırlatması üzerine Yılmaz Vural kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Yılmaz Vural'ın bu sözleri stüdyoda gülüşmelere neden oldu!

İŞTE YILMAZ VURAL'DAN DERBİ TAHMİNİ

Yılmaz Vural, cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımı değerlendirdi. Vural, "Derbilerin favorisi olmaz. Fener en kötü zamanında tek atakla 1-0 kazanmıştı, unutmayalım. İki takım kendi aralarında anlaşmış gibi kendi sahalarındaki maçları kazanır. Ama Fenerbahçe'nin deplasmanda daha fazla beraberlik aldığını da unutmayalım. G.Saray'da süper transfer Falcao'nun, Fenerbahçe'de ise oynatılırsa Adil Rami'nin sergileyeceği futbol maçın sonucu belirler."

"MUSLERA ÖNEMLİ FAKTÖR"

"Kaleci ve defans yönünden Galatasaray daha iyi durumda görünüyor. Muslera faktörü de önemli... İki takım da nedense yıldız futbolcu transferlerini hep sona bıraktı. Galatasaray'da Belhanda, Mario Lemina ve Steven N'Zonzi maça dinlenerek çıkacak. Fenerbahçe'de ise Vedat Muriqi ve Max Kruse çok önemli isimler" ifadelerini kullandı.

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Yılmaz Vural'dan canlı yayında şok sözler: Bir daha gelenin anasını...

Yılmaz Vural, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(9)
CENGİZ:hoca sana iyi yapmışlar senin orada ne işin var
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FURKAN:Yılmaz bilir yılmazın dediğine iddaa oynayın pişman olmazsınız
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ADINIZI YAZIN:bu adamı beşiktaşın başına getirin
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ADINIZI YAZINÇÜAE:Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazınkendisine dur demeli futcu döverek maç kazanılmaz .
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TA:terim gibi herdalda oynasaydı şimdi milli takımı döve döve yönetirdi .
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YILMAZ BABA:sen de olmasan biz neye güleceğiz acaba ağzı ile kalbi bir olan delikanlı adam ! :)
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FANATİK FENER.:bu adam feneri çalıştırmayı çok istedi. ama olmadı. hâla bi fırsat verilebilir aslında.
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KAÇILIN:Feneri odun yönetse de aynı zaccaroni yönetse de aynı
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FB:alışmışsın çobanın buyruğu altında ordan oraya sürülmeye herkesi kendin gibi davarmı sanıyorsun
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