Yılmaz Vural'dan Derbi Maçta İlginç Hareket

ADANA Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural
, Adanaspor
ile oynanan derbi karşılaşmasında takımının 1-0 öne geçtiği golü kaydeden Kosecki'yi oyundan çıkarken omuzunda taşıdı.
5 Ocak Fatih Terim
Stadı'nda büyük çekişmenin yaşandığı karşılaşmada Yılmaz Vural, maçın ilk yarısında takımının tek golünü kaydeden Kosecki'yi ikinci yarıda oyundan aldı. Yerini Kage'ye bırakan Kosecki'yi omzuna alan Yılmaz Vural, oyuncusunu kulübeye kadar taşıdı. Mavi lacivertli taraflarlar Vural'ın bu hareketini alkışlarla karşıladı.
- Adana
Adanaspor,Adana,Yılmaz Vural
25 Kasım 2018 Pazar 17:49