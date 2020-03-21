Yılmaz Vural'dan 'Evde kal' çağrısı
- Yılmaz Vural'dan 'Evde kal' çağrısı Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüs salgının yayılmaması için vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu.
21.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:17
- Yılmaz Vural'dan 'Evde kal' çağrısı
İSTANBUL - Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüs salgının yayılmaması için vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu. TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı. Liglere verilen arada futbolcularına izin veren ve oyuncularını evden çıkmaması konusunda uyaran Vural, çektiği videoyla vatandaşların da evde kalmasını istedi.
İSTANBUL - Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüs salgının yayılmaması için vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu. TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı. Liglere verilen arada futbolcularına izin veren ve oyuncularını evden çıkmaması konusunda uyaran Vural, çektiği videoyla vatandaşların da evde kalmasını istedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Yılmaz Vural'dan 'Evde kal' çağrısı
Etiketler : Yılmaz Vural, Spor