Yılmaz Vural'dan Küfürlü Video İçin Açıklama: O Küfürleri Tanju'ya Etmedim

Gün içerisinde Yılmaz Vural'ın bir sohbet esnasında küfürlü konuştuğu Twitter'ı adeta sallamıştı.

Asistanaliz'de yer alan habere göre; Söz konusu videoda Yılmaz Vural'ın bir şahıs hakkında 'Hırsız O..... çocuğu" dediği görülüyordu. Sosyal medyada Yılmaz Vural'ın bu sözleri Tanju Çolak için söylediği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili asistanaliz.com'a konuşan ve şuan Brezilya'da bulunan Yılmaz Vural, söz konusu sözleri Tanju Çolak için kullanmadığını söyledi. Vural, "Tanju Çolak sevdiğim efendi bir arkadaşımdır. Kendisi ile de konuştum. Bu sözleri ona söylemediğimi biliyor." ifadelerini kullandı.