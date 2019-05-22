22.05.2019 18:32
»»

Yılmaz Vural'dan Küfürlü Video İçin Açıklama: O Küfürleri Tanju'ya Etmedim

Yılmaz Vural, kendisinin sosyal medyayı sallayan videosu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gün içerisinde Yılmaz Vural'ın bir sohbet esnasında küfürlü konuştuğu Twitter'ı adeta sallamıştı.

Asistanaliz'de yer alan habere göre; Söz konusu videoda Yılmaz Vural'ın bir şahıs hakkında 'Hırsız O..... çocuğu" dediği görülüyordu. Sosyal medyada Yılmaz Vural'ın bu sözleri Tanju Çolak için söylediği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili asistanaliz.com'a konuşan ve şuan Brezilya'da bulunan Yılmaz Vural, söz konusu sözleri Tanju Çolak için kullanmadığını söyledi. Vural, "Tanju Çolak sevdiğim efendi bir arkadaşımdır. Kendisi ile de konuştum. Bu sözleri ona söylemediğimi biliyor." ifadelerini kullandı.

BaşakşehirBaşakşehir'den Fatih Terim Hamlesi! Stadın İsmi Değişiyor

Fatih TerimFatih Terim'e Ağır Ceza Geliyor! En Az 7 Maç Men Alabilir

Fener Ol Kampanyasında 34,5 Milyon Euro Gelir Elde EdildiFener Ol Kampanyasında 34,5 Milyon Euro Gelir Elde Edildi

Yılmaz Vural'dan Küfürlü Video İçin Açıklama: O Küfürleri Tanju'ya Etmedim Tanju Çolak, Söz, Yılmaz Vural, Spor


YORUMLAR (4)
RİZELİ: Sen eski karina bakamadin...yazuk sana
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
LEZBİYEN ASLI(BOZYAZILI): KÜFÜR SEBEP NE OLURSA OLSUN ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY, BENDE HALK EĞİTİMDE TARİH ÖĞRETMENİYİM, ÖĞRENCİLERDEN DUYUNCA KENDİ ARALARINDA KÜFÜR UYARIYORUM.
Yayından Kaldır
2 4
Cevap yaz
HAYDO: YILMAZ HOCA SENA MİLLİ TAKIMA VERMEYEN ZİHNİYETİ PROTESTO EDİYORUM. !MİLLİ TAKIMI BİR KERE SEN ÇALIŞTIRMALIYDIN. !
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
-ADALETÇİ: ne güzel sövdün hakedene. . reisss :)))
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz