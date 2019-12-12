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Yılmaz Vural: Fenerbahçe'de çalışma umutlarımı kaybetmiş değilim

Türk futbolunun seyyah teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Fenerbahçe'de görev almasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Süper Lig'de 36 kez takım çalıştıran Yılmaz Vural, Fenerbahçe'de çalışma umutlarını kaybetmediğini söyledi ve sarı-lacivertlilere dair bilinmeyen anılarını anlattı.

12.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:13

Türk futbolunun renkli simalarından teknik direktör Yılmaz Vural, 'ye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Ahmet Ercanlar'ın Youtube'daki "Sansürsüz Futbol" isimli programına konuk olan Yılmaz Vural, sarı-lacivertli kulüple arasında geçen anıları anlattı.

"FENERBAHÇE'Yİ KAYBETTİĞİNE Mİ, PARAYI KAYBETTİĞİNE Mİ YANARSIN?"

1991 yılında Fenerbahçe'nin kapısından döndüğünü anlatan Yılmaz Vural, "Fenerbahçe başka bir şey aslında. Bir anımı anlatayım. Rahmetli Murat Aşık'ın Fenerbahçe başkanı olduğu dönem Trabzonspor'da görev alıyordum. Türkiye Kupası finali oynuyorduk, 1991 yılında. İlk maçı 3-0 kazanmıştık. İkinci maçtan önce Murat Aşık bana, 'Mücadeleyi kazan, Fenerbahçe'nin yeni hocası sen olacaksın' dedi. Maçı 5-1 kaybettik. Kaybettiğin paraya mı yanasın, Fenerbahçe'yi kaybettiğine mi yanasın bilemedim" dedi.

"ANLAŞTIK, SONRA IVIC'LE SÖZLEŞME İMZALADILAR"

Fenerbahçe'nin 1994 yılında kendisiyle anlaştığını ancak son bir hamleyle Hırvat teknik adam Tomislav Ivıc ile sözleşme imzaladığını aktaran Yılmaz Vural, "Sene 1994, Ali Şen dönemiydi. Geldi bana, 'Hocamız sensin' dedi. Hatta evi Levent'teydi. Oturduk. Rahmetli Şadan Kalkavan da vardı. Her şey tamam. Anlaştık. Ertesi gün yönetim bir araya gelip karar verecek. Ben de evde oturdum, bekliyorum. Gazeteci bir arkadaşım bana, yönetimin basın toplantısından sürekli bilgi veriyordu. Sonra gazeteci arkadaşım, "Hocam kulübe Yugoslav bir tercüman geldi" dedi. Ben de evde takım elbiseyle hazır bir şekilde bekliyordum ama nasip değilmiş. Sonrasında Ali Şen'le bir kez daha Fenerbahçe süreci yaşandı ama yine olmadı. Hatta Ali Şen, 'Seni Fenerbahçe'ye getirmeyi çok istedim, bir türlü kısmet olmadı' dedi" şeklinde konuştu.

"UMUTLARIMI KAYBETMİŞ DEĞİLİM"

Fenerbahçe'de çalışma umutlarını koruduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'de çalışmak nasip olmasa da çok bütünleştik. Fenerbahçe'de çalışmak için umudumu kaybetmiş değilim" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'de çalışma umutlarımı kaybetmiş değilim

Yılmaz Vural, Murat Aşık, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (15)
YARGIC:Elleri kasiniyo. Uzun suredir futbolcu dovmemisti yavv
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TUBA:Ali Başkan 23 nisan da yılmaz hocayı görmek istiyoruz:D:D
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POLAT:YILMAZ HOCANIN HUYU BÜYLE DÜŞMÜŞ TAKIMA HER ZAMAN EL ATAR DİLENCİLEREDE EL ATSIN
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KARAKARTAL:türkiyede şenol güneş harici tüm teknik direktörler beş para etmez
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CAN:Seviyoruz Seni Kral
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GSLİ:TERTEMİZ KARİYERİNİ ŞİKECİLERE GİDEREK KİRLETME
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FENERLİ:bu sene zor reis ama kalbimizdesin
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ADINIZI YAZIN:Demek Trabzonsporun ki ozaman Türkiyenin en başarılı en büyük kulübüydü, o takımla 2. maçında şike yaptığınıimaçı fenere sattığını, ama kulübün haberinin olmadığını anlatıyorsun hee.
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YANLIŞ HABER:o zaman bursanın başinda idi ilk maçı 3-0 kazanıp ikinci maçta trabzona 5-1 kaybetmişti
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AGAH:Ahahahah mal mısın bu yazıdan bunu nasıl çıkardın
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