Yılmaz Vural: "İnşallah Allah Bize de Gösterir"

Adana Demirspor
Teknik Direktörü Yılmaz Vural
, Ziraat Türkiye Kupası
5. turunda 1-1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir
maçının ardından, takımlarının her hafta üstüne koyarak gittiğini dile getirdi.
Taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür eden Vural, önemli rakiplerine karşı zaman zaman iyi pas yaptıklarını ve maça hakim olduklarını ifade etti.
"İnşallah Allah bize de kupada yürümeyi gösterir"
Vural, "İyi oynadık ama kazanamadık." cümlesini sevmediğini aktararak, "Güzel bir akşamı geride bıraktık. İnşallah bu üstüne koya koya gider. Çocuklara tatili de açıkladım. Belek
'te ayın 17'sinde buluşacağız. İnşallah Allah bize de kupada yürümeyi gösterir." ifadelerini kullandı.
Oyuncularını tebrik eden Vural, kulüp başkanı Murat Sancak'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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Türkiye Kupası,Başakşehir,Adana Demirspor,Yılmaz Vural
06 Aralık 2018 Perşembe 03:12