Yılmaz Vural: "Süper Lig'de Oynayan Bir Adana Demirspor'u Hepimiz Hayal Ediyoruz"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor 'da Teknik Direktör Yılmaz Vural , "Süper Lig'de oynayan bir Adana Demirspor'u hepimizin hayal etmesi gerekiyor. Hayal etmeden bir yere varılmaz. Böylesine iddialı bir kulüp başkanı ve teknik ekibin olduğu yerde oyuncular da bu iddiaya ortak olursa bu hayal gerçekleşir" dedi.Yılmaz Vural, her haftanın ilk antrenmanından önce takımla ilgili değerlendirmelerini paylaşacağını bildirdiği basın toplantılarından ilkini gerçekleştirdi. Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında 25 Kasım Pazar günü Adanaspor 'la oynanacak derbi maçla ilgili açıklamalarda bulunan Vural, "Önümüzde çok önemli bir maç var. Kendi derbimiz, yıllardır insanlarda heyecan oluşturan bir maç oynayacağız. Adanaspor'un maçlarını izledik, inceledik. Rakip de kazanmak istiyor. Biz de teknik ekip olarak göreve başlarken çok önemli bir maçtan başarılı çıkarsak, camiaya inanılmaz bir moral olacağının farkındayız. Ama biz Adana'nın 2 takımı olarak kardeşliğimiz, dostluğumuz ömür boyu devam edecek" diye konuştu.Mavi-lacivertli takımın önündeki 5 maçın önemine dikkat çeken Vural, "Önümüzdeki bu 5 maç, ligin ikinci yarısını etkileyecek. Bu ligden ilk 2'ye kalarak mı çıkacağız yoksa play-off'lara mı kalacağız, bunu bu 5 maç sonunda göreceğiz. Moralliyiz, ekonomik anlamda sıkıntımız yok. İş sahaya kaldıysa, oyuncular ve teknik ekip olarak elimizden geleni yaparak, inşallah başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.Adana Demirspor'un artık altyapıya önem vereceğini ve oradan yeni yetenekler çıkarmak istediklerini belirten Vural, "Bugünden itibaren as kadroda maça çıkmamış oyuncularımız, her salı günü U21 takımımızla hazırlık maçı oynayacak. Kendi aralarındaki oyuna bakarak, çocuklarımızı çıkarmak istiyoruz. Yiğit ve Musa gibi genç yeteneklerin çıkacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.Hayal etmeden bir yere varılamayacağını ifade eden Vural, Süper Lig'de oynayan bir Adana Demirspor'un hayal edilmesi gerektiğini belirterek, "Önemli olan o hayalin gerçekçi bir boyutunun olması. Böylesine iddialı bir kulüp başkanı ve teknik ekibin olduğu yerde oyuncular da bu iddiaya ortak olursa bu hayal gerçekleşir" dedi.Basın mensuplarının devre arasında yapılacak transferlerle alakalı sorduğu soru üzerine Vural, "Bu konuda ağzımdan kelime alamazsınız. Çünkü bu çok içsel bir konu. Bunu deşifre etmek, takıma hiçbir fayda sağlamaz" cevabını verdi. - ADANA