Yılmaz Vural: "Üst Lige Çıkmak İstiyoruz"

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Boluspor
'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor
'da teknik direktör Yılmaz Vural
açıklamalarda bulundu.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, alınan galibiyet ve sergilenen mücadeleden duyduğu memnuniyeti aktardı.
Ligde geçen hafta Adanaspor
ile yaptıkları derbi karşılaşmasında da iyi oynamalarına karşın 1-1 berabere kaldıklarını anlatan Vural, "Bu iyi oyunu ve isteği devam ettirmemiz gerekiyordu. Antrenör felsefesini uygulamak için elinden geleni yapan bir takımım var. Kazanmanın ötesinde, bu farkı görmek beni çok mutlu ediyor. Tabii ki bütün bu iyi gidiş oyuna yansıyor. İnanmış bir oyuncu grubu, antrenör ve taraftar grubu var." değerlendirmesinde bulundu.
Boluspor'un 3 çok önemli gol fırsatından yararlanamadığına dikkati çeken Vural, "Bu pozisyonların yanında, kalecimizin çıkarttığı toplar var. Bizim ise 2 pozisyonumuz var, 2'si de gol oldu. Futbol
böyle bir oyun. Boluspor'un değerlendiremediği pozisyonlardan birinde golü yesek, oyun başka boyuta gelirdi." şeklinde konuştu.
"Boluspor gibi çok güçlü bir rakip karşısında 3-2 kazanarak, müthiş moral bulduk." diyen Vural, sözlerini şöyle tamamladı: "Açık ara önde giden rakibimize 3 puan daha yaklaştık. Önümüzde birkaç maç daha var. Onların sonuçları da bizi ilgilendiriyor. Kalan 20 maçta daha ciddiyetle ve her gün üzerine bir şeyler koya koya gideceğiz. Bu gidişatı devam ettirerek, sezon sonunda üst lige çıkmak istiyoruz."
Adana Demirspor,Boluspor,Yılmaz Vural
01 Aralık 2018 Cumartesi 21:42