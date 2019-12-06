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Yılmaz Vural: Yurt dışından bir milli takım ile görüşüyorum

Türk futbolunun renkli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, yurt dışından bir milli takımla görüştüğünü ve anlaşmada önemli bir mesafe kat ettiklerini söyledi.

06.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:36

Teknik direktör Yılmaz Vural, 'in eski futbolcusu ve yöneticisi Eyüp Odabaşı'nı anma gecesinde beIN SPORTS mikrofonlarına özel açıklamalar yaptı.

İsmini vermeden, yurt dışından bir milli takımla görüşme yaptığını duyuran Yılmaz Vural, "Yurt dışında bir milli takımla görüşüyorum. Bayağı bir yol aldık. Gerçekleşirse oraya gitmeyi düşünüyorum. Sonuçlanmasını bekliyorum, olabilir. Olmazsa Türkiye'de lig önemli değil. Taleplere cevap verecek her yerde oluruz. Ligi önemli değil. Burası 2. Lig orası 3. Lig, Süper Lig diye bakmam" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da görev yapmıştı.

Yılmaz Vural: Yurt dışından bir milli takım ile görüşüyorum

Yılmaz Vural, Sarıyer, Spor


HABER YORUMLARI (7)
MAHO:uganda bitti bitecek
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VATANDAŞ:Şimdi onlar düşünsün :)
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DARDANELSPORLU:San Marino Milli Takımına hayırlı uğurlu olsun
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İBRAHİM:seneye belediye kütahyaspora ğel.
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YILMAZ VURAL SEVEN:Yılmaz Hoca sen temiz kalpli bir insansın. Allah gönlüne göre versin İnşAllah.
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ADINIZI YAZIN:Galatasaray
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HG::)))))
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Spor

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