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Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediyede bazı daire müdürlüklerine atamalar yapıldığını ifade etti.

07.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:44Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu
Belediye Başkanı Alim Işık, belediyede bazı daire müdürlüklerine atamalar yapıldığını ifade etti.

Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin ikinci fıkrası gereğince birim müdürlüklerine yapılan atamalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Işık, " Müdürlüğüne Yılmaz Yaman, Hal Müdürlüğüne İsmail Cenker, Yazı İşleri Müdürlüğüne Efrahim Eren Karakuş, Temizlik İşleri Müdürlüğüne Mehmet Çolak, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne Hasan Korkut, Etüt Proje Müdürlüğüne Mehmet Zenci, Veteriner İşleri Müdürlüğüne Ali Bilcan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ise İsmail Şen atandı" dedi.

Yaman, daha önce de bu görevi yürütmüştü. - KÜTAHYA

Yılmaz Yaman, Kütahya, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

7.03.2020 14:56:36