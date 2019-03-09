Yılmaz: "Yumuktepe'yi Turizme Kazandıracağız"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakının MHP'li Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız Afşın Yılmaz, insanlık tarihinin en önemli miraslarından olan Yumuktepe'yi turizme kazandıracak müze projesi hazırladıklarını söyledi.Tarımın ilk kullanıldığı yerlerden biri olan, insanlık tarihinde çok büyük soruların cevaplarının gizli olduğu Toroslar ilçesindeki Yumuktepe Höyüğü, Atsız Afşın Yılmaz'la birlikte müzeye dönüşecek. Göreve başladığında hayata geçireceği projeleri vatandaşlarla istişare eden Yılmaz, insanlık tarihinin en önemli miraslarından olan Yumuktepe'yi turizme kazandıracak müze projesini paylaştı. Tarihi mirasları koruma ve şehrin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak adına Yumuktepe Müzesi'ni kuracaklarını söyleyen Yılmaz, "Toroslar'da çok büyük değerlere sahibiz, bunlardan biri de Yumuktepe Höyüğü. Bu höyük yeryüzünde gelmiş geçmiş en eski tarımın yapıldığı ender yerleşim yerlerinden bir tanesi. Fakat biz buranın değerini yeterince bilemiyoruz. Bu höyük doğru şekilde tanıtılır ve burada insanların ziyaret edebilecekleri alanlar oluşturulursa, Türkiye'nin ve hatta dünyanın her yerinden tarih meraklılarını şehrimize çekebiliriz" dedi."Özdeğerlerimizi en iyi şekilde kullanacağız"Toroslar'da turizmin gelişmesi ve ilçenin daha fazla yatırım çekebilmesi için bu gibi özdeğerleri en iyi şekilde kullanacaklarını kaydeden Yılmaz, "Turizm için iki büyük değerimiz var. Biri yüce Toros dağları diğeri ise 9 bin yıldır üzerinde yaşamın hiç bitmediği Yumuktepe. Bu değerlerimizi kullanacak, insanları Toroslar'a çekecek projeler hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN