Yılmazköy'de Hasan Yavuz Parkı açıldı

Efeler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hasan Yavuz Parkı'nın Yılmazköy'de açılışı gerçekleşti.



Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Yılmazköy halkı tarafından talep edilen parkın açılışını gerçekleştirdi. Parkın ismini Yılmazköy'lüler ile birlikte kararlaştıran Başkan Atay, yakın zamanda hayatını kaybeden aynı zamanda Yılmazköy'ün Eski Muhtarı olan Hasan Yavuz'un adını verdi.



Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Buraya bir park yapılmasına karar verdiğimiz zaman Yılmazköy Halkı bu parkın isminin Hasan Yavuz olması konusunda kendileri karar verdi. Nasıl seçimden önce 'Birlikte yöneteceğiz ve birlikte karar vereceğiz.' dediysek, aynı şekilde Ovaeymir'de de Gaffar Okkan Parkı'nın ismini de halkımız verdi" dedi.



Başkan Atay sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Siyasette insanların etkilendikleri karakterler vardır. Hasan Yavuz'da benimde siyasette etkilendiğim özel insanlardan birisi. Bugün burada bir park açmaktan daha çok, siyasette yol gösterici, ağabey, büyüklük ve davranış şekillerinin nasıl olması gerektiği konusunda size önderlik yapmış bir kişinin isminin yaşatılacağı parkı açmak benim için çok ama çok özel. Ona biz; çok bilgili olduğu ve öngörüleri her zaman gerçekleştiği için 'Eyalet Valisi' derdik. Çok önemli şeyler öğretti bizlere. Yılbaşından önce kendisini hastanede ziyaret ettik fakat birkaç gün sonra kendisini kaybettik. Siyaset biraz da vefalı olmalı, Hasan Yavuz buraya ve bizlere çok emek verdi. Bu yüzden Yılmazköy'ün bende yeri ayrıdır, bu yüzden parkımız Hasan Yavuz ismini aldı."



CHP İl Başkanı Ali Çankır açılışta yaptığı konuşmada, "Başkanımız vefadan bahsetti, CHP olarak yıllarca partimize emek veren ve bize ışık tutan Hasan Ağabey'imizin adına yapılan bu park partimiz adına vefanın bir göstergesi. Bende örgütümüz adına vefasından dolayı Efeler Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum" dedi.



CHP PM Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise "Çok özel bir program için bir aradayız. Her hizmetin açılışı güzeldir ve bulunmak özeldir. Hasan Ağabey sadece Yılmazköy Muhtarı değil, Eyalet Valisi'ydi. Hasan Ağabey bizim ağabeyimizdi. Onun adına ve anısına, yaşadığı mahalledeki vatandaşların talepleri ile parka adının verilmiş olması, geride ne kadar güzel ve iyi hatıralar bıraktığının en büyük işareti ve kanıtıdır. Efeler Belediye Başkanı'mız M. Fatih Atay'a teşekkür ediyorum. Çünkü Efeler'de sadece iki üç gün içerisinde benim yetişebildiğim iki önemli hizmet alanı açılışında bulunmamıza vesile oldu. Bu benim programım içerisinde yetişebildiklerimdi, daha bizim yetişemediğimiz hizmet kervanı Efeler'de devam ediyor. Hangi koltuklara gelirseniz gelin, sizin oraya gelmenizde emeği olanları unutmayan bir hizmet ve siyaset anlayışını Başkan Atay ile bugün Efeler'de görüyoruz, izliyoruz ve mutlu oluyoruz."



Yılmazköy'de gerçekleşen açılışa CHP PM Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP İl Başkanı Ali Çankır'ın yanı sıra, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, Efeler Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz, Efeler Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN