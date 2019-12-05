Haberler » Spor » Yılport Samsunspor: 3-2 - Spor

Yılport Samsunspor: 3-2

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Emre Malok(xxx), Erkan Akbulut(xxx), Ali Tuna, Efe Tanrıverdi(xxx)ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (xxx), Moroziuk (xx), Dimitris(xx), Burak (xx), Yusuf Acer (xx), Oğuz (xx) (Dk.64 Orhan xx), Atakan (xx), Amedej (xx) (Dk. 74 Eren xx), Muhammed (xx), Yan Sasse (xx) (Dk.

05.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:37Yılport Samsunspor: 3-2

STAT: Didi

HAKEMLER: Emre Malok(xxx), Erkan Akbulut(xxx), Ali Tuna, Efe Tanrıverdi(xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (xxx), Moroziuk (xx), Dimitris(xx), Burak (xx), Yusuf Acer (xx), Oğuz (xx) (Dk.64 Orhan xx), Atakan (xx), Amedej (xx) (Dk. 74 Eren xx), Muhammed (xx), Yan Sasse (xx) (Dk. 45 Emirhan xx), Marko Scepovi (xxx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet (x), Aytaç (xx), Ercan (x) (Dk. 76 Ferhat x), Nuri (x), Erkam (x), Oğuz  (x) (Dk. 62 İlyas xx), Samed (x), Ramazan (xx), Onur (x), Samet Asatekin (x)(Dk 62 Bahattin x), Ahmethan (x)

GOLLER: Dk. 18 Moroziuk, Dk. 28 ve Dk. 31 Scepovıc (Çaykur Rizespor) - Dk. 42 Aytaç ve Dk. 85 Kubilay (Pen.) (Yılport )

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Çaykur Rizespor, evinde Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

6'ncı dakikada Çaykur Rizespor'da Sasse'nin şutunda Samsunspor savunması araya girerek topu taca çıkardı.

18'inci dakika Mykoa Moroziuk'un sol kanatta kullandığı serbest vuruşta top direkt ağlara giderek ağlarla buluştu:  1-0.

28'inci dakikada Sase'nin pası ile ceza sahasında topla buluşan Scepovic meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden aşırtarak ağlarla buluşturdu:  2-0.

31'inci dakikada Yılport Samsunpor'un savunmada yaptığı hatalı pas sonucu ceza sahası önünde topla buluşan Scepovıc'ın sutunda top ağlarla buluştu:  3-0.

35'inci dakikada Samsunspor'da Ahmethan Köse'nin şutunda top yandan auta gitti.

42'nci dakikada Erkam'ın arka direğe kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Aytaç meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

İlk yarı 3-1'lik skorla tamamlandı.

57'nci dakikada Yılport Samsunspor'da Oğuz'un şutunda top kaleci Tarık'da kaldı.

60'ıncı dakikada Yılport Samsunspor'da Ramazan'ın ortasında Ahmethan'ın kafa vuruşunda top auta gitti.

85'inci dakikada ceza sahası içerisinde Eren'in müdahalesi sonucu Ahmethan yerde kaldı. Hakem Emre Malok penaltı çizgisini gösterdi. Penaltı atışını kullanan Kubilay topu ağlarla buluşturdu:  3-2.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.



Çaykur Rizespor, Samsunspor, Çaykur, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:42 Anagold 24Erzincanspor: 3-0 - Spor
22:30 Türk ve İngiliz sporcu arasında gergin anlar - Spor
21:48 Yılport Samsunspor maçının ardından - Spor
21:39 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor maçının ardından - Spor
21:37 Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 - 24 Erzincanspor: 0 (İlk yarı) - Spor
20:41 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için Real Madrid'e sponsor olacak - Spor
19:51 Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan "Var" açıklaması geldi - Spor
19:26 Real Madrid'in yıldız ismi Eden Hazard sakatlığı sebebiyle El Clasico'da oynayamayacak - Spor
19:22 PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne para cezası - Spor
16:48 İtalyan gazetesinin "Black Friday" manşeti ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi - Spor
5.12.2019 22:45:00