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Yılport Samsunspor, Burak Çalık'ı transfer etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor, Yukatel Denizlispor'dan ayrılan Burak Çalık ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

22.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:50Yılport Samsunspor, Burak Çalık'ı transfer etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport , Yukatel 'dan ayrılan Burak Çalık ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen törende, son derece deneyimli bir oyuncuyu kadrolarına katmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Burak'ın yarım kalan bir hikayeyi tamamlamaya geldiğini dile getiren Aztopal, "Çok tecrübeli, şampiyonluklar yaşamış, lider bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için son derece mutluyuz. Burak'ın burada yarım kalan bir hikayesi vardı. Kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Burak Çalık da Yılport Samsunspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah Samsunspor'un şampiyonluğunda yardım eden oyunculardan biri oluruz. Bir projeye ve hedefe geldik. İnşallah hep beraber bunu başarırız." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Burak, kendisini 1,5 yıllığına Samsunsporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Burak Çalık, Samsunspor, Spor

Kaynak: AA

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