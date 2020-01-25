Yılport Samsunspor'dan deprem bölgesine destek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yarın sahasında Başkent Akademi Futbol Kulübü ile karşılaşacak Yılport Samsunspor , maçın tribün gelirini, Elazığ 'da meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara ulaştıracak.

Kulüpten yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletildi. Taraftara da çağrıda bulunan açıklamada, 'Yarın saat 13.30'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacağımız Başkent Akademi FK maçının tüm gelirleri Elazığ'daki depremzedelere bağışlanacaktır. Tüm halkımızı 19 Mayıs Stadyumu'na davet ediyoruz" denildi.Yılport Samsunspor ile Başkent Akademi FK, yarın saat 13.30'da 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.